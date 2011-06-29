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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به روز شنبه موکول شد

نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به روز شنبه موکول شد

نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که قرار بود امروز چهارشنبه با هدف بررسی اتفاقات تیم امید در محل فدراسیون برگزار شود به روز شنبه موکول شد.

مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر افزود: نشست مذکور به ساعت 11 صبح روز شنبه موکول شد.

این نشست به ریاست علی کفاشیان و با حضور مهدی تاج، مهدی محمد نبی، عزیزالله محمدی، هادی آیت اللهی، غلامرضا بهروان، فریده شجاعی، ناصر شفق، حبیب کاشانی وعلی فتح الله زاده برگزار خواهد شد و طی آن قرار است رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی پیرامون اتفاقاتی که باعث حذف تیم امید از رقابت‌های مقدماتی المپیک شد، ارائه دهد.

در این نشست همچنین آیین نامه کمیته داوران و اعضای هیئت رئیسه کمیته داوران مورد تایید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار خواهد گرفت. در این جلسه آیین نامه آکادمی باشگاه‌ها نیز به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد رسید.

کد مطلب 1347775

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