نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به روز شنبه موکول شد

مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر افزود: نشست مذکور به ساعت 11 صبح روز شنبه موکول شد.

این نشست به ریاست علی کفاشیان و با حضور مهدی تاج، مهدی محمد نبی، عزیزالله محمدی، هادی آیت اللهی، غلامرضا بهروان، فریده شجاعی، ناصر شفق، حبیب کاشانی وعلی فتح الله زاده برگزار خواهد شد و طی آن قرار است رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی پیرامون اتفاقاتی که باعث حذف تیم امید از رقابت‌های مقدماتی المپیک شد، ارائه دهد.

در این نشست همچنین آیین نامه کمیته داوران و اعضای هیئت رئیسه کمیته داوران مورد تایید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار خواهد گرفت. در این جلسه آیین نامه آکادمی باشگاه‌ها نیز به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد رسید.