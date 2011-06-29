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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

یکی از سرکردگان القاعده در شمال افغانستان به دام افتاد

یکی از سرکردگان القاعده در شمال افغانستان به دام افتاد

منابع امنیتی در افغانستان از بازداشت یک عضو مطرح القاعده به همراه دو نفر دیگر در عملیات نیروهای افغان و همچنین کشته و زخمی شدن 6 عضو یک خانواده در حمله موشکی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، یکی از رهبران القاعده همراه با دو نفر دیگر در شهر قندوز بازداشت شده است.

"سمیع الله قطره"رئیس پلیس قندوز گفت : فرد بازداشت شده از فرماندهان شبکه القاعده در شمال افغانستان بوده که با نام مستعار  "ابوبکر" رهبری گروه صد نفری را برعهده داشته است.

خبر دیگر اینکه بر اثر شلیک یک راکت در ولایت قندوز، شش نفر از اعضای یک خانواده کشته و زخمی  شدند.

سید "سرور حسینی"سخنگوی رئیس پلیس قندوز گفت : این راکت از محل نامعلومی شلیک شده، و در نتیجه یک خانم با چهار فرزندش زخمی و یک نفر دیگر کشته شد.

قندوز یکی از ولایتهای شمالی افغانستان است که چندی پیش مقامات افغان از حضور طالبان خارجی و اعضای شبکه القاعده در کنار طالبان افغانی خبر داده بودند.

کد مطلب 1347778

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