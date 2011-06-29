انقلابیون لیبی مذاکره با قذافی را بیهوده دانستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، "محمود شمام" گفت : پس از صدور حکم دادگاه بین المللی جنایی فکر نمی کنم ضرورتی برای مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم با معمر قذافی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به دیدار "محمود جبریل" عضو شورای ملی انتقالی با "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه افزود: ما حمایت قوی وی را به دست آوردیم و وعده هایی به ما درباره اعطای کمکهای مالی بیشتر داده شده است.

شمام گفت : ما خواستار کمک تسلیحاتی فرانسه نیستیم، زیرا سلاح خود را از منابع دیگر به دست می آوریم.ما از فرانسه خواسته ایم که دارایی های بلوکه شده قذافی را آزاد کند.

شایان ذکر است که محمود شمام هفته گذشته در گفتگو با روزنامه فرانسوی "فیگارو" از موافقت با بقای معمر قذافی در لیبی در صورت کناره گیری وی از قدرت خبر داده بود.سیف الاسلام فرزند دیکتاتور لیبی پیشتر مدعی آمادگی برای گفتگو با انقلابیون شده بود.