به گزارش خبرنگار مهر، فیلیپین و مقدونیه دیگر تیمهای دعوت شده به تورنمنت بینالمللی و چهارجانبه بسکتبال قطر هستند. این رقابتها 4 تا 7 شهریورماه در دوحه برگزار میشود.
تیم ملی بسکتبال که برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آماده میشود در حالی به این تورنمنت دعوت شده که تاکنون سفر به مجارستان، پرتغال و حضور در مسابقات جام ویلیام جونز را در برنامههای خود نهایی کرده است.
مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار میشود. تیم نخست این رقابتها به طور مستقیم به بازیهای المپیک 2012 لندن صعود میکند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.
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