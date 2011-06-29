به گزارش خبرنگار مهر، فیلیپین و مقدونیه دیگر تیم‎های دعوت شده به تورنمنت بین‎المللی و چهارجانبه بسکتبال قطر هستند. این رقابت‎ها 4 تا 7 شهریورماه در دوحه برگزار می‎شود.

تیم ملی بسکتبال که برای حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا آماده می‎شود در حالی به این تورنمنت دعوت شده که تاکنون سفر به مجارستان، پرتغال و حضور در مسابقات جام ویلیام جونز را در برنامه‎های خود نهایی کرده است.

مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار می‎شود. تیم نخست این رقابت‎ها به طور مستقیم به بازی‏های المپیک 2012 لندن صعود می‏کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.