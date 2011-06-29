دی کاپریو در فیلم جدید ایستوود بازی می کند

به گزارش مهر از امپایر آنلاین دی کاپریو در فیلم " ستاره ای متولد می شود" با بیانسه همبازی می شود.



دی کاپریو که هم اکنون در فیلم جی ادگار ساخته ایستوود مشغول بازی است ، سر صحنه این فیلم با ایستوود برای همکاری بعدی به توافق رسید.



استودیوی برادران وارنر که چند سالی است این پروژه را در دست دارد اصرار داشت تا فیلم با حضور دی کاپریو و بیانسه فیلمبرداری شود و به این ترتیب این مشکل نیز حل شده است.



این ها در حالی است که دی کاپریو پس از پایان فیلمبرداری " جی ادگار" بلافاصله به استرالیا سفر می کند تا جلوی دوربین فیلم " گتسبی بزرگ" به کارگردانی باز لورمن برود.