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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

فراخوان مقاله با موضوع کتابسازی و پخته‌خواری!

فراخوان مقاله با موضوع کتابسازی و پخته‌خواری!

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نظر دارد موضوع کتابسازی و پخته‌خواری را که آن را از «آسیب های فرهنگی روزگار ما» دانسته، به اقتراح و نظر آزمایی بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز پژوهشی هدف از اعلام فراخوان مذکور را «بررسی ریشه‌ها و عوامل این پدیده زشت» اعلام کرده و هشدار داده که «کتابسازی و پخته خواری در زمینه‌های مختلف تالیف، ترجمه، تصحیح و نگارش پایان نامه در جامعه علمی ما ریشه دوانده است».

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در فراخوان خود برای جمع‌آوری و انتشار مقالات مرتبط با این موضوع آورده است: ما بر این باوریم که وظیفه یکایک اهل فرهنگ و پژوهش است که با معرفی کتابسازها و نقد کتابسازیها، ‌از رشد این پدیده ضد فرهنگی جلوگیری کنند.

بنا به همین گزارش، یک شماره از نشریه دوماهنامه «گزارش میراث» به چاپ مقالات، خاطرات، نقدها و یادداشت‌های ارسالی در موضوع «کتابسازی و پخته خواری» اختصاص خواهد یافت.

فراخوان یادشده در عین حال رعایت شئون اخلاقی و حیثیت اشخاص در نوشته‌ها و ادعاها را برای تائید و درج‌ مقالات در نشریه مذکور ضروری توصیف کرده است.

در فراخوان دریافت مقاله با «موضوع کتابسازی و پخته خواری» همچنین آمده است: علاقه مندان می‌توانند حداکثر تا پایان تیرماه سال 90 مقالات خود را به نشانی اینترنتی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به آدرس info@mirasmaktoob.ir  و یا شماره  فاکس 66406258-021 ارسال کنند.
 
 

کد مطلب 1347791

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