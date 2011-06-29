دفاع از دین شجاعت می خواهد/مدارس پنهان را شناسایی کنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی طبرسی ظهر چهارشنبه در نشست علمی – مذهبی استانداری آذربایجان شرقی با موضوع ترویج فرهنگ حجاب گفت: ما که دست اندرکاریم و قصد انجام کاری را داریم باید دقت کنیم که گره کار کجاست؛ باید علت یابی کرده و برای حل مشکل تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در جامعه غیر از مدارس آشکار مدارس پنهانی نیز داریم که در آموزش و پرورش به نام مدارس موازی شناخته می شوند، تاکید کرد: کودکان از مدارس پنهان بیشتر درس می گیرند و مدیری موفق است که این مدارس پنهان را شناسایی کرده و با آنها مقابله کند.

طبرسی با بیان اینکه محبت و عاطفه موجود میان زن و شوهر و فرزندان موجب حفظ فضای فرهنگی سالم خانواده و جامعه است، ادامه داد: اگر توجه کافی در خانواده به فرزندان نشود، جوانان کمبود محبت مادرانه را در جامعه جستجو خواهند کرد که این محبت در بیرون از خانه گرچه دست یافتنی است اما بهای زیادی برای خانواده و جامعه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اگر خانواده، مدارس، دانشگاه، مساجد و ... وظیفه خود را به درستی انجام دهند فرزندان ما و در نتیجه جامعه ایرانی صالح خواهد بود و تنها در این حالت است که دشمن نخواهد توانست هیچ کاری و هیچ برنامه ای را برای نابودی جامعه اسلامی پیاده کند.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه دشمن برنامه ریزی کرده که در جامعه اسلامی خانواده ها را نابود کند، تاکید کرد: پایه خانواده زن است و شما تا به زن کرامت ندهید محال است بتوانید عفاف او را حفظ کرده و جامعه را اصلاح کنید.

حجت الاسلام محمدعلی طبرسی با یادآوری اینکه امام خمینی (ره) به نقش مادر در خانواده و جامعه تاکید فراوان داشتند، اضافه کرد: امروز در تمام مسائل انسانی از جمله سیاست، جامعه، فرهنگ، آموزش و ... پای مادران و زنان در میان است و نمی توان حضور و نقش زنان را در هیچ مسئله ای مربوط به زندگی بشری حذف کرد.

وی ادامه داد: امروز زنان جامعه ایرانی اگر می خواهند نقش موثری در جامعه داشته باشند باید اول آگاهی خود نسبت به اسلام را مثل کتاب استاد مطهری بالا ببرند، به قوانین اسلامی عمل کنند و این قوانین و آموزه ها را به روش صحیحی به نسل بعد منتقل کنند.