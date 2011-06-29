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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

باتوجه به افزایش قیمت انرژی/

صنعتگران قم نیازمند حمایت مسئولان هستند

صنعتگران قم نیازمند حمایت مسئولان هستند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس خانه صنعت و معدن استان قم با توجه به افزایش قیمت انرژی بر ضرورت حمایت مسئولان از صنعت گران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اللهیاری قبل از ظهر چهارشنبه در همایش صنعت و معدن استان قم با اشاره به شرایط مشکل برای سرمایه گذاران و صنعتگران افزود: صنعتگران در این شرایط نیاز بیشتری به حمایت مسئولان و دولتمردان دارند.

وی در این زمینه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در این مرحله صنعتگران دچار مشکلاتی در تامین هزینه‌ها و افزایش قیمت انرژی‌های مورد نیاز برای تولید شدند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان قم با اشاره به افزایش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت انرژی برق افزود: در این زمینه فشار زیادی بر صنعتگر که قادر به نوسازی خط تولید خود نیست وارد می‌آید.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اغلب صنایع فعال در استان کوچک و متوسط هستند هماهنگی با این قانون نیاز به زمان بیشتری داشته و در این فاصله باید مورد حمایت‌های مسئولان قرار گیرند.

اللهیاری همچنین مشکلات بورس کالا و حذف قانون ۱۰۳ را از دیگر مشکلات صنعتگران استان قم عنوان کرد و با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال جهاد اقتصادی و اقدامات موثر در این زمینه گفت: باید با برنامه ریزی صحیح در مسیر تحقق برنامه ۲۰ ساله و تبدیل شدن به یکی از کشورهای بر‌تر در منطقه اقدام کرد.

وی تحقق این هدف را دوردست و غیرقابل باور ندانست و افزود: با همکاری، تعامل سازنده، هماهنگی و هم افزایی میان بخش دولتی و خصوصی می‌توان به این هدف دست یافت.

رئیس خانه صنعت و معدن استان قم تأکید کرد: اگر دولتمردان و بخش دولتی در کنار صنعتگر نباشد و از این قشر تولید کننده حمایت نکند به تنهایی نمی‌توان به دستاوردهای سند چشم انداز دست یافت.

وی در ادامه به تنوع و افزایش کیفیت کالاهای تولیدی تأکید کرد و گفت: برای رقابت با بازارهای خارجی باید توجه بیشتری در این زمینه اعمال شود و این امر نیازمند حمایت‌های دولتی است.

کد مطلب 1347798

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