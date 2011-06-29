صنعتگران قم نیازمند حمایت مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اللهیاری قبل از ظهر چهارشنبه در همایش صنعت و معدن استان قم با اشاره به شرایط مشکل برای سرمایه گذاران و صنعتگران افزود: صنعتگران در این شرایط نیاز بیشتری به حمایت مسئولان و دولتمردان دارند.



وی در این زمینه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در این مرحله صنعتگران دچار مشکلاتی در تامین هزینه‌ها و افزایش قیمت انرژی‌های مورد نیاز برای تولید شدند.



رئیس خانه صنعت و معدن استان قم با اشاره به افزایش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت انرژی برق افزود: در این زمینه فشار زیادی بر صنعتگر که قادر به نوسازی خط تولید خود نیست وارد می‌آید.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اغلب صنایع فعال در استان کوچک و متوسط هستند هماهنگی با این قانون نیاز به زمان بیشتری داشته و در این فاصله باید مورد حمایت‌های مسئولان قرار گیرند.



اللهیاری همچنین مشکلات بورس کالا و حذف قانون ۱۰۳ را از دیگر مشکلات صنعتگران استان قم عنوان کرد و با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال جهاد اقتصادی و اقدامات موثر در این زمینه گفت: باید با برنامه ریزی صحیح در مسیر تحقق برنامه ۲۰ ساله و تبدیل شدن به یکی از کشورهای بر‌تر در منطقه اقدام کرد.



وی تحقق این هدف را دوردست و غیرقابل باور ندانست و افزود: با همکاری، تعامل سازنده، هماهنگی و هم افزایی میان بخش دولتی و خصوصی می‌توان به این هدف دست یافت.



رئیس خانه صنعت و معدن استان قم تأکید کرد: اگر دولتمردان و بخش دولتی در کنار صنعتگر نباشد و از این قشر تولید کننده حمایت نکند به تنهایی نمی‌توان به دستاوردهای سند چشم انداز دست یافت.



وی در ادامه به تنوع و افزایش کیفیت کالاهای تولیدی تأکید کرد و گفت: برای رقابت با بازارهای خارجی باید توجه بیشتری در این زمینه اعمال شود و این امر نیازمند حمایت‌های دولتی است.