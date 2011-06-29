به گزارش خبرگزاری مهر ،رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه سفر به آذربایجان درخصوص توسعه همکاری‌های پارلمانی میانجیگری ایران در حل مناقشه قره‌باغ، نقش دو کشور ایران و ترکیه در حل مشکلات منطقه و برنامه هسته‌ای کشورمان گفتگویی با خبرگزاری ترند آذربایجان انجام داد که متن آن به این شرح است:

همکاری های پارلمانی میان جمهوری آذربایجان و ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا برای توسعه همکاریهای پارلمانی دو کشور برنامه خاصی را مد نظر دارید؟ آیا در سفر جنابعالی به جمهوری آذربایجان قرارداد همکاری جدیدی میان دو کشور امضاء خواهد شد و در چه زمینه ای تمایل به انعقاد قرارداد دو جانبه بین دو کشور هستید؟

اولا روابط ما با کشور آذربایجان یک روابط ممتاز است. کشور آذربایجان همسایه ماست، هم مسلمان و همچنین برادر ماست. ریشه های تاریخی عمیقی میان ایران و آذربایجان هست. در واقع دو کشوری هستیم که در برخی مسائل سرنوشت مشترکی داریم.

لذا روابط ایران و آذربایجان از جهات مختلف نقاط بسیار برجسته دارد. خوشبختانه در سالهای اخیر هم در حوزه اقتصادی، هم در زمینه مسائل فرهنگی، سیاسی و رایزنیهای دیپلماتیک سطح روابط در حال ارتقاء است. در زمینه پارلمانی هم گروه دوستی دو پارلمان تشکیل شده ، باهم رفت و آمد دارند و گفتگوهایی باهم دارند.

ما هم در مجامع بین المللی با دوستان آذری دیدار و صحبت می کنیم. روابطمان خوب هست، منتهی می شود این روابط را ارتقاء بخشید. از تجربیات همدیگر استفاده کنیم، برخی قوانین هست که اگر مشترک این قوانین را داشته باشیم، سرمایه گذاری و یا مراودات دو کشور را تسهیل می کند. این بخشی از کاری است که می تواند سطح همکاریهای پارلمانی را در زمینه قوانین و استفاده از تجربیات بالا ببرد.

یک بخش دیگر رایزنی است در مجامع بین المللی پارلمانی است که حالا هم هر دو کشور، هم عضو بین المجالس اسلامی هستیم و و هم بین المجالس جهانی. طبعا گفتگوهای زیادی می شود در موضوعاتی که الان در دنیای اسلام و در صحنه بین الملل مطرح است می توان انجام داد. بخش سوم اینکه دو پارلمان می توانند همیشه پشتیبان فعالیتهای مهمی که در دو کشور باید انجام بشود باشند.

ظرفیت پارلمانها می تواند کمک کننده به جهات مختلفی که باید در دو کشور اجرا بشود باشد و در بعد اقتصادی، در بعد مسائل فرهنگی پشتیبانی کنند. برخی موضوعات مهم هم هست که در سطوح سیاسی باید رایزنی و گفتگو بشود از جمله مسائل مهم منطقه، این هم در این سفر انشاء الله انجام خواهد شد. ما با برخی از پارلمانها توافقنامه هایی را داریم در این سفر هم اگر مایل باشند در این زمینه هم می توانیم صحبت بکنیم که بین دو پارلمان هم توافق نامه ای وجود داشته باشد.

ایران آمادگی خود را برای میانجیگری جهت حل مناقشه قره باغ کوهستانی اعلام کرده است. با توجه به این مسئله راه حل عملی ایران در حل این مناقشه چیست؟

ما از گذشته هم همین موضع را گفته بودیم و الان هم تاکید می کنیم که این گونه مناقشاتی که در منطقه هست حتما باید در گفتگوهای منطقه ای حل بشود و تجربه هم داریم. هر وقت پای کشورهای بزرگ داخل مناقشات منطقه ای باز می شود اینها اولا موضوع را طولانی می کنند ثانیا دنبال منافع خودشان هستند.

الان چند سال گروه مینسک دارد راجع به این مسئله جلسه می گذارد ، مذاکره می کنند، چه کار کرده اند؟ چه قدر موضوع را جلو برده اند؟ لذا ما از نظر مبنایی معتقدیم که این گونه مناقشات در حوزه منطقه ای- چون مسائل همدیگر را درک می کنند، خیلی بهتر قابل حل هست و توصیه هایی هم داشتیم . من فکر می کنم حتما باید تمامیت ارضی کشورها مورد توجه قرار بگیرد و هم باید در چارچوب منطقه ای که کشورها اشنا هستند مستقر بشود.

نقش ایران و ترکیه در حل و فصل مناقشات و اختلافات موجود در منطقه را چگونه ارزیابی می کنید و نقش این دو کشور در حل مشکلات منطقه چه می تواند باشد؟



ترکیه کشور مهمی است و ما رایزنیهای مختلفی با این کشور داریم. حتما مطلع هستید سطح روابط تجاری ما با ترکیه هم بسیار بالا است و ترکیه هم کشور دوست و برادر ما است. روابط صمیمانه ای با کشور ترکیه داریم.

در مسائل مختلفی که در منطقه هست رایزنیهای سیاسی نزدیکی باهم داریم و فکر هم می کنیم که این هم یکی از موضوعاتی است که ایران همیشه چارچوب ذهنی ش همین بود. امام خمینی می فرمودند که کشورهای اسلامی باید همیشه ید واحده باشند، باهم باشند و استراتژی جمهوری اسلامی هم همین است. اگر روی وزن کشورهای اسلامی سرمایه گذاری کافی بشود و وقت گذاشته بشود در این زمینه تلاش بشود، خیلی از کشورها که دنبال ماجراجویی در منطقه هستند پایشان قطع خواهد شد.

قطعا ما هم از همکاری ایران و ترکیه و آذربایجان به عنوان یک الگوی خوب در منطقه می پسندیم و فکر می کنیم این سه کشور همدیگر را خوب می توانند درک کنند و در خیلی از جاها باهم همکاری داشته باشند.

شما قبلا به عنوان مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با گروه ۵+۱ و دبیر شورای امنیت ملی فعالیت کرده اید. شما گره موجود در روابط ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای ایران را درچه می بینید و برای دستیابی به نتیجه در این مذاکرات چه زمینه ها و شرطهایی باید فراهم شود؟

خود پرونده هسته ای ایران به خودی خود گرهی ندارد. چون نظامهای حقوقی خاصی بر مسائل هسته ای صلح آمیز حاکم هست که آژانس آنها را طراحی می کند و همه کسانی که عضو "ان پی تی" (پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای) هستند باید تحت پوشش این نظامها قرار بگیرند.

مثلا کسی که عضو آژانس هست باید هم در مورد فعالیت هسته ای صلح امیز مورد حمایت قرار بگیرد و هم حتی اگر کمک هایی لازم هست دریافت شود. مشکلی که وجود دارد من فکر می کنم غرب مخصوصا امریکاییها دنبال محروم سازی هستند. یعنی دنبال این هستند که کشورهای اسلامی دانش هسته ای را نداشته باشند. آنها می خواهند در واقع مونوپول بکنند و دانش هسته ای را برای خودشان و در اختیار خودشان داشته باشند.

با توجه به اینکه به هرحال سوختهای فسیلی یک زمانی دارند و اینها برای چند دهه بعد فکر کردند که وقتی سوختهای فسیلی تمام شد کشورهای اسلامی محتاج اینها می شوند. لذا یک مقدار روی این مسئله سختگیری می کنند.

نکته دیگری که خود فن آوری های جدید یک ظرفیت مهمی برای ارتقای دانش در کشورها هست. غربی ها فقط از مسئله هسته ای ایران ناراحت نیستند بعضی از فن آوری های دیگری هم که ایران کار می کند انها ناراحتند. مشکل این است که انها نمی خواهند بپذیرند که دنیای امروز تغییرات عمده کرده ، دیگر دانش را نمی شود بلوکه کرد ، باید اجازه بدهند کشورهای مختلف در زمینه دانش ، فعالیت های پیشرفته ای که در حوزه فن اوری هست گام بردارند. بنابراین مسئله هسته ای ایران گرفتار نوعی غرض ورزی سیاسی امریکا و برخی کشورهای غربی است.

بارها در این مذاکرات سیاسی که با انها شد یک حرفی را در جلسات خصوصی می زنند و یک حرفی را بیرون می زنند. حرف دو جا یکی نیست، متفاوت است. در بیرون با پروپاگاندا (تبلیغات تخریبی) می خواهند یک چیزی را القا کنند، در جلسات خصوصی جنس دیگری حرف می زنند. آنچه که ما فکر می کنیم راه حل هست، این است که بپذیرند که یک نظام در تمام کشورها در مسئله هسته ای صلح امیز باید باشد. نمی توانند بگویند ما برای یک سری از کشورها یک سیستم داریم، برای کشورهای دیگر یک سیستم دیگر داریم. دنیای امروز این را نمی پذیرد. اگر همین را بپذیرند در مذاکراتی که می شود به نتیجه می رسند. البته ما همیشه رویکردمان این است که مذاکره می تواند کمک کننده باشد لاکن باید مذاکره هدفدار داشته باشیم.

اخیرا نمایندگان مجلس انتقاداتی را برای عملکرد برخی متولیان اقتصادی و آمارهای ارائه شده ایراد می کنند. شما چه راه حلی برای قانونمندتر کردن فعالیت نهادهای اجرایی می بینید؟ و همچنین وضعیت اقتصادی و سیستم پیاده سازی مصوبات مجلس توسط ارگانها و نهادهای متولی اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟



در کشورهایی که نهادهای دموکراتیک در آنها قوی هست همیشه این بحث ها مطرح هست. یعنی شما در غرب هم که می بینید معمولا این گونه مسائل موجود است. بله برخی از کشورها که حالت دیکتاتوری دارند، تک صدایی اند ، در انها مسائل مختلف مطرح نمی شود.

اما کشور ایران کشوری است که در ان مردم سالاری و دموکراسی قوی است. لذا همیشه اختلاف نظرهایی ممکن است داشته باشد. اختلاف نظرها بیشتر جنبه تخصصی دارد. ممکن است ما بگوییم مثلا در مجلس به این شیوه می شود صنعت را پویا تر کرد، کشاورزی را فعالتر کرد، یا برخی از مشکلاتی که در زمینه فعالیت اقتصادی هست می شود رفع کرد، یا مجلس به عنوان ناظر برخی اشکالات را می بیند تذکر می دهد. این چیز غیر طبیعی نیست.

آنچه که برخی از دستگاهها گفته اند تخلفات وجود دارد. این هم همیشه هست. ممکن است در مقام اجرا مجریان از یک قانونی عدول کنند ، خوب وظیفه مجلس این است که تذکر بدهد که اینجا را باید اصلاح کنید. نگاه ما نگاه اصلاحی است. ما نظراتمان برای این است که چارچوبهای قانون حفظ بشود. چرا ؟ چون ما وقتی برنامه ای می نویسیم این برنامه برای این است که کشور را از یک جایی به یک جای بالاتر برساند. معلوم باشد که مثلا رشد ما در حوزه کشاورزی ، صنعت و خدمات چگونه باشد. لازمه کار این است که تمام مقررات رعایت بشود. بنابر این ما اگر نظارتی داریم از باب این است که کشور در این چارچوب بتواند به ان رشد برسد.

