تصویر 10 کاریکاتور؛ از مخالفان زبان بسته تا اینترنت عصر حجر!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، صدور حکم دادگاه جنایی بین المللی علیه دیکتاتور لیبی و تلاش رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از حرکت کاروان آزادی 2 بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

مخالف زبان بسته

روزنامه الاتحاد به مسئله آزادی بیان در کشورهای عربی توجه دارد که مخالفان را به شدت سرکوب می کنند.

دولت در حال فنا

روزنامه العرب الیوم اردن به احتمال بالای سقوط دولت "معروف البخیت" نخست وزیر اردن اشاره دارد.

عروسک صلح

روزنامه القدس العربی به امید واهی اعراب در زمینه تحقق صلح در خاورمیانه با وجود رژیم صهیونیستی توجه دارد.

چالش دولت لبنان

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری بند مربوط به دادگاه بین المللی را اصلی ترین چالش در برابر تصویب بیانیه وزارتی دانسته است.

بازداشت قذافی

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به صدور حکم بازداشت قذافی از سوی دادگاه جنایی بین المللی توجه دارد.

ترازوی عدالت بین الملل

روزنامه البیان امارات در کاریکاتوری به بی توجهی مجامع بین المللی به مسئله هزاران اسیر فلسطینی توجه دارد. بر این اساس، آنان تنها به اسارت "گلعاد شالیت" نظامی صهیونیست توجه داشته و هزاران اسیر فلسطینی را فراموش کرده اند.

اینترنت عصر حجر!

روزنامه الوطن قطر در کاریکاتوری به سرعت بسیار پایین اینترنت در این کشور و البته برخی کشورهای همسایه توجه دارد که در این زمینه از جهان عقب هستند.

آوارگی یا گردش تابستانی!

روزنامه عکاظ عربستان به مسئله آوارگی برخی از مردم سوریه در کشور همسایه ترکیه اشاره دارد. بر این اساس، برخی از مردم سوریه از این فرصت استفاده کرده و به بهانه ناآرامیهای کشور خود به گردش و تفریح در مناطق خوش آب و هوای ترکیه روی آورده اند.

حریف کاروان آزادی 2

روزنامه الدستور اردن امروز به رزمایش رژیم صهیونیستی در راستای مقابله با کاروان آزادی 2 که حامل کمکهای بشردوستانه به نوار غزه است، اشاره دارد.

میز مذاکرات اعراب؛ بدون شرح

الشرق الاوسط