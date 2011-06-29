20 درصد تولید ناخالص ملی در حوزه صنفی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ضیغمی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح مجتمع فلزکاران ارومیه با اشاره به اینکه اصناف نقش اساسی در روند افزایش و کاهش تولید ناخالص ملی و اشتغال ایجاد شده را در کشور ایفا می کنند، افزود: هم اکنون بالغ بر دو میلیون واحد صنفی در کشور فعال بوده که از این طریق شش میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است .

وی با بیان اینکه درآمد یک سوم جمعیت کشور از طریق فعالیت در حوزه صنفی کسب می شود، اظهار داشت: دولت و وزارت بازرگانی در خصوص ساماندهی اصناف مختلف در کشور برنامه ها و طرحهایی از جمله ساماندهی شرکتهای پخش، ایجاد مجتمع های بزرگ با استفاده از ظرفیت استانها و رشد صادرات محصولات تولیدی برای توسعه فعالیت های صنفی را در دست اقدام دارد .

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی همچنین بر کاهش مشکلات اصناف به ویژه در مجتمع های صنفی تاکید کرد و بیان داشت: فعالان این حوزه نیز باید در کنار دولت با توجه به روش های نوین کسب و کار، ایجاد رقابت های شغلی، راه اندازی فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای و اهتمام بر آموزش های ضمن خدمت گام های موثری در روند بهبود روز افزون وضعیت اصناف در کشور بردارند .

ضیغمی یکی از محوری ترین اهداف وزارت بازرگانی را توسعه زیرساخت های تجاری و بازرگانی در کشور عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا نیازمند تلاش و مساعدت بیش از پیش بخش خصوصی هستیم .

استفاده از ظرفیت های مرزی در بخش بازرگانی ضروری است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مرزی برای توسعه بازرگانی خارجی به ویژه در آذربایجان غربی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های بالقوه مرز و همسایگی با کشورها را باید در برنامه ریزی های خود در راستای افزایش بازرگانی خارجی لحاظ کنیم .

غلامرضا دیزج نژاد اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع اعتباری استانها باید با بررسی شرایط و به گیری از ظرفیتها و توانمندیهای هر بخش، اعتبار لازم را تخصیص داده که توسعه تبادلات خارجی در حوزه بازرگانی از جایگاه خاصی برخوردار است .

وی بر ایجاد نگاه حرفه ای و تخصصی به عنوان لازمه توسعه فعالیت اصناف تاکید کرد و بیان داشت: مجموعه مدیریت آذربایجان غربی به دنبال بهره گیری از تخصص و نگاه ویژه فعالان بخش اقتصادی و بازرگانی بوده تا موجبات رونق بیش از پیش این بخش در آینده فراهم شود .

طرح ساماندهی نظام توزیع کالا در آذربایجان غربی اجرا شود

رئیس سازمان بارزگانی آذربایجان غربی هم در این آئین بر اجرای طرح ساماندهی نظام توزیع کالا در استان تاکید کرد و گفت:هم اکنون در راستای اهداف وزارت بازرگانی طرح ساماندهی املاک و مستغلات، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش، اجرای طرح های آموزشی برای اصناف و ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب در سطح استان در حال اجرا هستند .

جعفرصادق اسکندری با اشاره به جایگاه و نقش اصناف در توسعه تجارت داخلی و خارجی و اشتغالزایی، اظهار داشت: اصناف در اجرای طرحهای مختلف در استان همکاری خوبی داشته اند که می توان نقطه عطف این همکاری را در اجرای هرچه بهتر قانون هدفمندسازی یارانه ها دانست و از اقدامات هماهنگ آنها قدردانی کرد .

این مسئول با بیان اینکه مدیریت بازرگانی استان در حوزه انبار کالاها نیز از جایگاه خاصی در کشور برخوردار است به طوری که در این بخش توانسته رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد، ادامه داد: طی سال گذشته یک هزار و 250 میلیارد ریال اعتبار از محل بنگاه های زودبازده اقتصادی برای ایجاد و بهبود زیرساختهای بازرگانی در استان اختصاص یافته که امیدواریم با استفاده از اعتبارات دولتی و همکاری بخش خصوصی گامهای موثری را در توسعه زیرساختها در استان برداریم .

مجتمع فلزکاران ارومیه در زمینی به مساحت 75 هزار مترمربع و زیبربنای 31 هزار و 800 مترمربع احداث شده که شامل 298 کارگاه فلزکاری است .