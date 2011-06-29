استقلال رأی شاخصه اصلی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان اراک گفت: مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی باید با بهره گیری از آموزه های نهج البلاغه در اداره امور حکومتی گام مؤثری در راستای اداره این امور بردارند.

وی ادامه داد: هر کس مسئولیتی را در نظام جمهوری اسلامی ایران عهده دار می شود باید در مدت زمان مسئولیت به تعدات خود پایدار و در راستای رشد و توسعه نظام گام بردارد.

وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از ریاکاری، تصنع، تظاهر و حقه بازی از سوی مدیران و مسئولان اجرایی در هر رده مسئولیتی گفت: مسئولین نباید تابع مطامع خود بوده و مسئولیتی که در برابر مردم دارند فدای تطمیع که یک سم مهلک است، کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خطاب به کاندیداهای انتخابات مجلس افزود: کاندیداها نباید بخاطر رسیدن به کرسی های مجلس و مطامع خود به تبلیغاتی فراتر از مسئولیت یک نماینده مجلس بپردازند.

وی ادامه داد: خدمت به مردم یک فرصت ارزشمند است که خدا در اختیار مسئولان قرار داده و بر همه مسئولان است تا با استفاده از این فرصت، خدمت بی منت را بر مردم عرضه کنند.