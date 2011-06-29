  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

سلامت 650 نوآموزان بدو ورود به دبستان در "سامان" سنجش می شود

سلامت 650 نوآموزان بدو ورود به دبستان در "سامان" سنجش می شود

سامان - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش وپرورش سامان با اشاره به آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان گفت: 650 نوآموز در این طرح سنجش می شوند.

حمزه عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دراین طرح افزون بر 650 نوآموزبدو ورود به اول دبستان اززمینه های بینایی، شنوایی، وزن، بهداشت دهان ودندان مورد سنجش قرار می گیرند.

وی بیان داشت: این طرح دارای مزایای زیادی است ازجمله دانش آموزانی که دچارمشکلی هستند شناخته و به متخصص معرفی می شوند.
 
رئیس آموزش وپرورش سامان تصریح کرد: برای معاینه هردانش آموز مبلغ پنج هزار هزینه دریافت می شود.
 
وی اذعان داشت: این طرح از چهارم تیرماه آغاز و به مدت 20 روز در پایگاه سنجش واقع دردبستان شهید جعفرزاده اجرا می شود.
کد مطلب 1347815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها