سلامت 650 نوآموزان بدو ورود به دبستان در "سامان" سنجش می شود

حمزه عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دراین طرح افزون بر 650 نوآموزبدو ورود به اول دبستان اززمینه های بینایی، شنوایی، وزن، بهداشت دهان ودندان مورد سنجش قرار می گیرند.

وی بیان داشت: این طرح دارای مزایای زیادی است ازجمله دانش آموزانی که دچارمشکلی هستند شناخته و به متخصص معرفی می شوند.

رئیس آموزش وپرورش سامان تصریح کرد: برای معاینه هردانش آموز مبلغ پنج هزار هزینه دریافت می شود.

وی اذعان داشت: این طرح از چهارم تیرماه آغاز و به مدت 20 روز در پایگاه سنجش واقع دردبستان شهید جعفرزاده اجرا می شود.