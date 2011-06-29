700نفراز دبیران منطقه سامان در آموزشگاهها سازماندهی می شود

اصغر مظفری در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: تا پایان تیرماه سال جاری بیش از 700 نفر از فرهنگیان بخش سامان در آموزشگاه سازماندهی می شوند.

وی افزود: سازماندهی در مقطع ابتدایی به صورت ترمیمی و در مقطع راهنمایی و متوسطه به صورت کلی انجام می گیرد.

بخشدار سامان بیان داشت: درسال جاری درراستای اجرای طرح ایجاد مجتمع های آموزش وپرورش طرح ترنم ولایت، آموزشگاه های این شهر به مجتمع تبدیل خواهند شد.

مظفری اذعان داشت: فعالیت مدارس قرانی درروستاها ضرورت دارد وتصریح کرد: امسال پنج مدرسه قرآن در شهر سامان تشکیل شد که بیش از 520 دانش آموز از کلاسهای این مدارس بهره مند شدند.