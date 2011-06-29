  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

700نفراز دبیران منطقه سامان در آموزشگاهها سازماندهی می شود

700نفراز دبیران منطقه سامان در آموزشگاهها سازماندهی می شود

سامان - خبرگزاری مهر: بخشدار سامان از سازماندهی بیش از 700 نفر از فرهنگیان منطقه سامان در آموزشگاههای این منطقه خبرداد.

اصغر مظفری در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: تا پایان تیرماه سال جاری بیش از 700 نفر از فرهنگیان بخش سامان در آموزشگاه سازماندهی می شوند.

وی افزود: سازماندهی در مقطع ابتدایی به صورت ترمیمی و در مقطع راهنمایی و متوسطه به صورت کلی انجام می گیرد.
 
بخشدار سامان بیان داشت: درسال جاری درراستای اجرای طرح ایجاد مجتمع های آموزش وپرورش طرح ترنم ولایت، آموزشگاه های این شهر به مجتمع تبدیل خواهند شد.
 
مظفری اذعان داشت: فعالیت مدارس قرانی درروستاها ضرورت دارد وتصریح کرد: امسال پنج مدرسه قرآن در شهر سامان تشکیل شد که بیش از 520 دانش آموز از کلاسهای این مدارس بهره مند شدند.
کد مطلب 1347818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها