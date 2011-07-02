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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۸:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

عملیات شرکت ملی مس در هفت چشمه متوقف شد

عملیات شرکت ملی مس در هفت چشمه متوقف شد

مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: عملیات گمانه زنی و تخریب شرکت ملی مس در منطقه هفت چشمه در آذربایجان شرقی متوقف شد.

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرو تخریبهای صورت گرفته توسط پیمانکاران شرکت ملی مس در منطقه هفت چشمه محیط زیست استان علیه این شرکت شکایت کرده و در حال حاضر جلوی فعالیت این شرکت در این منطقه گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در حال بررسی تخریبهای انجام شده در این منطقه هستیم افزود: البته این تخریبها در داخل مناطق تحت حفاظت محیط زیست در ارسباران رخ نداده و اصلاً ارتباطی به این مناطق ندارد.

رئیسی در واکنش به اینکه عکسهای گرفته شده از منطقه توسط انجمن حفظ محیط کوهستان نشان دهنده شدت تخریب ها در مراتع ارسباران است با انتقاد از این انجمن تخریب در مراتع ارسباران را تکذیب کرد و گفت: بهتر است خبرنگاران خودشان از این منطقه بازدید کنند و به چنین عکسهایی استناد نکنند.

به گفته وی، محیط زیست با توسعه پایدار مشکلی ندارد و در صورتی که شرکت ملی مس ایران ضوابط محیط زیست را رعایت کند می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

بسیاری از کارشناسان به دلیل حساسیت منطقه ارسباران هرگونه فعالیت صنعتی در این منطقه را خلاف اهداف محیط زیست می دانند.

 

کد مطلب 1347822

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