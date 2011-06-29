کاروان تیم ملی فوتبال ایران وارد اتریش شد/ امشب اولین تمرین تیم ملی در وین

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم فوتبال ایران در این باره گفت: تیم ملی ساعت 7:05 دقیقه صبح امروز چهارشنبه با 29 بازیکن به همراه کادر فنی و سایر همراهان با یک فروند پرواز خطوط هواپیمایی اتریش بطور مستقیم از تهران عازم وین اتریش شد و در فرودگاه این شهر مورد استقبال عباس نادری دبیراول سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش و مسئول بخش رسانه های سفارت قرار گرفتند.

اعضای تیم ایران پس از خروج از فرودگاه بلافاصله با یک دستگاه اتوبوس عازم منطقه "لوی پرسدورف" شده و ساعت 10 صبح به این منطقه رسیدند. هتل محل اقامت تیم ایران نیز که "لوی پرسدورف" نام دارد ، در منطقه ای زیبا و بسیار آرام واقع شده و اعضای تیم ملی که کاملا خسته بودند پس از ورود به هتل و صرف صبحانه به اتاق ها خود رفتند تا به استراحت بپردازند.



نخستین تمرین تیم ملی ایران ساعت 18 امروز به وقت محلی (30/20 به وقت ایران) در زمین تمرین که 15 دقیقه با هتل فاصله دارد، برگزار می شود. کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران که به پرتغال سفر کرده است، تا ساعتی دیگر به اردوی تیم ایران ملحق خواهد شد.

همچنین امید نمازی دستیار ایرانی کی روش از روز دوشنبه بمنظور هماهنگی بیشتر و انجام کارهای مقدماتی در اتریش حضور داشت و هنگام ورود تیم به هتل، از ملی پوشان استقبال کرد.

