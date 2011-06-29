کارآفرینی موثرترین عناصر توسعه هر کشور محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر چهارشنبه در ششمین جشنواره استانی امتنان در زنجان شاه کلید پیشرفت کشورهای توسعه یافته را وجود مراکز متعدد علمی و تحقیقاتی از یک سو، ارتباط این مراکز با واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی دیگر و نیز زمینه سازی برای فعالیت عناصر کارآفرینی برشمرد و گفت: اگرجامعه بستر لازم برای تسریع فعالیت کارآفرینان را فراهم نماید قطعا این عناصر تعداد زیادی از افراد جامعه را در مسیر رشد و ثروت افزایی با خود همراه خواهند کرد.

وی کارآفرینی را از راه های تحقق منویات مقام معظم رهبری درسال جهاد اقتصادی دانست و تصریح کرد: مجموعه مدیریتی استان زنجان آمادگی هرگونه حمایت از کارآفرینان را دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان اقدامات صورت گرفته مربوط به بخش کارآفرینی را در استان زنجان را مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: ورود مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و هسته های کارآفرینی در دانشگاه های استان زنجان فضای مناسبی جهت ترویج و تقویت کارآفرینی فراهم نموده است.

کریمی گفت: عملکرد استان زنجان در سال گذشته با ایجاد فرصت شغلی برای 32 هزار نفر21 درصد رشد داشته لذا این استان در سال جاری تعهد اشتغالزایی 47 هزار نفر را دارد.

گفتنی است "یزدان رضا زاده"،"فرشاد ملکیون"،"هادی نصیری" و "رضا کشاورز" کارآفرینان برتر حوزه صنعت و "علی احمدی"،"نادر کاغذچی" و "محسن بهرامی" به عنوان برترین های بخش کشاورزی انتخاب شدند. همچنین در بخش خدمات نیز "عباسعلی صحابی" و "اصغر نیتی" کارآفرینان برتراستان زنجان شناخته شدند.