کهگیلویه و بویراحمد فاصله زیادی با استانهای صنعتی کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد ازظهر چهارشنبه در گردهمایی صنعتگران و معدنکاران استان، افزود: هیچ عاملی نباید بر سر راه توسعه و سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان مانع ایجاد کند.

وی بیان کرد: بازدیدهای مکرر استاندار همراه با اکیپهایی از مدیران و کارشناسان بخش اقتصادی و بانکها به واحدهای صنعتی و تولیدی استان و تاکید بر رفع مشکلات و توسعه آنها در راستای تحقق شعار"جهاد اقتصادی" در استان صورت می گیرد.

حبیبی تولید، توزیع و مصرف سه مولفه بخش اقتصاد عنوان کرد و اظهار داشت: اختلال، کاستی و بی توجهی در هر کدام از این مولفه ها باعث کند شدن رونق اقتصادی و ناکارآمد شدن زنجیره اقتصاد می شود.

وی بیان کرد: در خصوص سرمایه گذاری و تولید، دولت با اصل 44قانون اساس بخش خصوصی را محور قرار داده و این اصل ما را ملزم می کند که این بخش را تقویت کنیم و همه امور را به آن بسپاریم.

حبیبی تصریح کرد: در بخش توزیع، دولت با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بسته های حمایتی در بخش حمل و نقل، بهترین کاتالیزور و روش منطقی را در پیش گرفته و باید خودمان را با این روند هماهنگ کنیم.

معاون عمرانی افزود: اگر با اهتمام به این سه مولفه، دولت، بخش خصوصی و مجموعه عوامل دست در دست هم داده و تلاش کنند، قطعا به آن هدفی که تعالی کشور در توسعه و اقتصاد است می رسیم.

وی همچنین تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی استان موظف به خرید تولیدات استان هستند و تولید کنندگان استان هم باید تولیداتشان به لحاظ استاندارد، کیفیت و قیمت در بازار قابل رقابت باشد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان هم در این مراسم گفت: در هیچ استانی به اندازه کهگیلویه و بویراحمد توجه به رفع مشکلات، صنعتگران، واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران نشده است.

محمدحسین حیدرپور افزود: استاندار در بازدیدهای هفتگی خود از واحدهای مشکل دار برای رفع مشکلات و توسعه آنها تلاش می کند.

وی بیان داشت: این استان در حال ورود به عرصه صنعتی کشور است و در این زمینه علاوه بر آنکه طی سالهای اخیر جایگاه مطلوبی کسب کرده از رشد قابل قبولی نیز برخوردار شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان اظهار داشت: از سال 83 تاکنون سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن استان نسبت به سالهای قبل از آن، حدود هشت برابر رشد داشته است.

حیدرپور، میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان در سال 83 را 440 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این میزان در سال 89 به سه هزار و 300 میلیارد ریال افزایش یافت.

وی یاد آور شد: هم اکنون 730واحد صنعتی با 9 هزار نفر اشتغال و حجم سرمایه گذاری 333میلیارد تومان در این استان وجود دارد.

حیدرپور تصریح کرد: لازم است زمینه و بستر مورد نیاز برای ورود سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن به کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود و تحقق این امر مهم مستلزم همکاری و مشارکت تمام دستگاه های اجرایی استان است.

در پایان این گردهمایی از 31 صنعتگر برتر استان تجلیل شد.