وزارت کشور مصر سیاستهای رژیم مبارک را دنبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط،" احمد ماهر" هماهنگ کننده جنبش شش آوریل مصر گفت : برخورد خشونت آمیز پلیس و نیروهای امنیتی با تظاهرات مسالمت آمیز، اشتباه است.

وی افزود : این اقدامات کشور را به عقب برمی گرداند، زیرا یادآور زمانی است که مردم تظاهرات می کردند و وزارت کشور رژیم گذشته به سرکوب آنها می پرداخت. وزارت کشور هم اکنون سیاستهای رژیم مبارک را ادامه می دهد.

ماهر تاکید کرد: جنبش ششم آوریل تصمیم گرفته است دست به تحصن باز برای پایان دادن به این سناریوی مضحک بزند و وزارت کشور را از عوامل فاسد رژیم گذشته پاک کند.

"ناصر عبدالحمید" عضو ائتلاف 25 ژانویه مصر هم گفت : ائتلاف در نشستی که امروز برگزار خواهد کرد موضع خود را درباره وقایع دیروز مشخص خواهد کرد.نمی توان قبل از جلسه موضعی اعلام کرد.

"محمد البرادعی" نامزد ریاست جمهوری مصر حوادث دیروز را نتیجه فضای آشفته و مبهم مصر دانست و بر ضرورت دیدگاه روشن و شفاف و جدول زمانی مشخص روند امور تاکید کرد.

"عمرو موسی" از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری هم گفت : خون شهیدان نباید پایمال شود ایجاد ثبات در مصر ضروری و احترام به شهدا، وظیفه همه مردم مصر است.

شایان ذکر است که در درگیری های دیروز میدان التحریر میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی تعدادی زخمی شدند.

محاکمه سران رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک، پاکسازی مصر از مفسدان اقتصادی، قطع رابطه دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی از جمله خواسته های انقلابیون به شمار می رود.