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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

فرماندار سابق اراک:

ولی نعمت بودن مردم نباید در شعار ابتر بماند

اراک - خبرگزاری مهر: فرماندار سابق شهرستان اراک گفت: ولی نعمت بودن مردم بر مسئولین نباید در شعار ابتر بماند.

به گزارش خبرنگار مهر حسن آصفری ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان اراک گفت: هموراه سعی کردم با خدمت صادقانه به مردم در مسند فرمانداری شهرستان اراک به شعار بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران مبنی بر این که " مردم ولی نعمتان ما هستند" جامه عمل بپوشم.

وی ادامه داد:در طول چهار سال خدمت به مردم نجیب و فهیم شهرستان اراک و شهرهای سنجان، کرهرود، داودآباد، ساروق و یکصد و بیست روستای شهرستان آنچه در توان داشتم در طبق اخلاص گذاشتم و از هیچ کوششی دریغ نکردم و خدمت کردن برای این مردم را اوجب واجبات دانسته و می دانم.

آصفری افزود: هم اینک با اعتقادی راسختر به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی وبرخورداری از کوله باری از تجربه های گرانبها نسبت به فرصت ها، قوت ها، موانع و کمبودها در سطح شهرستان عزم خود را جزم کرده تا با تلاش در راستای خدمت در جبهه دیگراین نظام  بستر تبدیل ضعف ها به نقاط قوت و بهره گیری از فرصتهای گرانبهای موجود در استان و جهت حصـول فردایی بهتر برای امت شهید پرور در شهرسـتان های اراک، کمیجان و خنداب گام بردارم

کد مطلب 1347840

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