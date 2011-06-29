توسعه صنایع دستی عشایر چهار محال و بختیاری ضرورت دارد

خالد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنایع دستی عشایر که در کنار زندگی عشایری کمک قابل توجهی در سطح رفاه زندگی آنان می کند عبارتند از بافت قالی ،قالیچه، گیلیم، زیلو، جاجیم، خورجین، چادر، پلاس، سیاه چادر، بافت چوقا، گیوه، پاپوش، بافت حصیر و همچنین تهیه مشک آب، خیگ روغن و خیگ پنیر است.

وی با بیان اینکه پرورش دام نیز می تواند در شغل آنها توسعه پیدا کند، تصریح کرد:عشایر علاوه بر تولید دام فراورده های لبنی از جمله کشک، قارا (قره قوروت)، ماست محلی و پنیر را تولید و به بازار عرضه می کند.

مدیر کل امور عشایر چهار محال و بختیاری عنوان کرد: اداره کل امور عشایر استان تلاش می کند تا در مناطقی که پتانسیل توسعه باغات وجود دارد با تامین آب برای احداث باغات عشایر انجام گیرد.

وی بیان داشت:عشایر می توانند اصلاح نژاد و بهبود تغذیه تولید گوشت قرمز را افزایش دهند.

طاهری به بیمه عشایران اشاره کرد و گفت: عشایر از طریق صندوق بیمه عشایر و روستاییان و هدایت عشایر به سمت بیمه کردن دام آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بخشی از دغدغه ها و نگرانی عشایر را کاهش دهد.