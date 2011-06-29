فرانشیز درمان مادران باردار در بیمارستان‌ های ایرانشهر رایگان است

منصور شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هزینه فرانشیز درمان مادران باردار پر خطر در بیمارستان های شهرستان ایرانشهر با هدف کاهش مرگ و میر این مادران رایگان شد .

وی گفت: در جلسه ای که به این منظور با هیئت رئیسه دانشگاه در شهرستان ایرانشهر تشکیل شد سه میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی این شهرستان، 500 میلیون ریال برای تعمیر و تجهیز مرکز بهداشتی درمانی دلگان، یک میلیارد و 500 میلیون ریال جهت تکمیل پروژه شبکه بهداشت و درمان ایرانشهر و صدور مجوز به کار 12 مامای قرار دادی در شهرستان سرباز تصویب شد.