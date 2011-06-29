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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

شکیبا:

فرانشیز درمان مادران باردار در بیمارستان‌ های ایرانشهر رایگان است

فرانشیز درمان مادران باردار در بیمارستان‌ های ایرانشهر رایگان است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: با هدف تشویق مادران باردار ایرانشهری جهت مراجعه به پزشک هزینه فرانشیز درمان آنان رایگان شد.

منصور شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هزینه فرانشیز درمان مادران باردار پر خطر در بیمارستان های شهرستان ایرانشهر با هدف کاهش مرگ و میر این مادران رایگان شد.

وی گفت: در جلسه ای که به این منظور با هیئت رئیسه دانشگاه در شهرستان ایرانشهر تشکیل شد سه میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی این شهرستان، 500 میلیون ریال برای تعمیر و تجهیز مرکز بهداشتی درمانی دلگان، یک میلیارد و 500 میلیون ریال جهت تکمیل پروژه شبکه بهداشت و درمان ایرانشهر و صدور مجوز به کار 12 مامای قرار دادی در شهرستان سرباز تصویب شد.

وی افزود: قبل از برگزاری جلسات هیات رئیسه در شهرستان ها، یک هیئت از کارشناسان معاونت های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت بررسی مشکلات و معضلات شبکه های بهداشت و درمان، به شهرستان اعزام و نتایج بررسی ها در هیئت رئیسه مطرح می گردد و در جهت رفع اشکال تصمیم گیری می شود.

کد مطلب 1347842

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