شهرک سفیدرود رشت نمونه کشوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد حسین اصغریان ظهر چهارشنبه در بازدید مدیران رسانه های استان از واحدهای صنعتی، موقعیت شهرک صنعتی سفیدرود رشت را راهبری دانست و افزود: در فاز نخست 200 هکتار این شهرک برای استقرار صنایع طرح و برنامه ریزی شده است.

وی همچنین نزدیکی به مرکز استان، خط آهن، داشتن آب، برق، گاز، تلفن و فیبرنوری را از مزیتهای مهم این موقعیت صنعتی ذکر کرد و اظهارداشت: در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان توسعه این شهرک مورد توجه قرار گرفت و عرصه این شهرک به 900 هکتار افزایش پیدا کرد.

رئیس صنایع و معادن گیلان گفت: فاز طراحی و استقرار صنایع فعلا برای 200 هکتار انجام شده است که کدهای الف، ب، ج و د صنایع در این مکان می توانند مستقر شوند.

وی عنوان کرد: حساسیت ویژه ای در هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی گیلان وجود دارد مبنی براینکه صنایع در این شهرک گزینش و سپس استقرار می یابند که در هیچ شهرک صنعتی استان چنین وضعیتی حاکم نیست.

اصغریان افزود: صنایعی که در این شهرک مستقر می شوند از لحاظ زیست محیطی حتی اگر در داخل کدهای الف، ب، ج و د باشند، کنترل می شوند.

وی گفت: اشتغالزایی، توزیع عادلانه صنایع، استقرار صنایع هایتک و پیشرفته که از نظرزیست محیطی الزامات بیشتری را بتوانند رعایت کنند از دیگر اولویتهای استقرار واحدهای صنعتی در این شهرک است.

رئیس صنایع و معادن گیلان با اشاره به اینکه شهرک صنعتی سفیدرود یک شهرک نمونه برای گیلان و ایران خواهد شد، اظهارداشت: واحدهای صنعتی که در این شهرک مستقر می شوند بیشتر صنایع غذایی و تبدیلی، مصالح ساختمانی از نوع پیشرفته و... هستند.

وی همچنین با بیان اینکه شهرک صنعتی سفیدرود نقطه قوت گیلان است، یادآورشد: استقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این شهرک خیلی زیاد و روند به بهره برداری رسیدن واحدهای صنعتی در این شهرک رو به رشد است.