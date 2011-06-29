اجرای طرح ضربتی جمع آوری متکدیان بروجرد/ آرامش به شهر بازمی گردد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد جمع آوری متکدیان در محل فرمانداری بروجرد اظهار داشت: طرح ضربتی جمع آوری متکدیان و ریشه کنی پدیده تکدی گری تا پایان تیر ماه در سطح شهرستان بروجرد اجرا خواهد شد.

بیژن داودی افزود: این طرح به مدت یک هفته به صورت مدون و پس از آن یک تا دو روز در طول هفته به اجرا در خواهد آمد.

وی با بیان اینکه دستگاههای مربوطه باید با شناسایی متکدیان جهت ایجاد اشتغال برای آنها اقدام کنند، ادامه داد: نیروی انتظامی نیز مطابق تمهیدات اندیشیده شده باید به شدت با متکدیان حرفه ای برخورد قانونی کند.

داودی با تاکید بر وظایف دستگاههای ذیربط در راستای ساماندهی وضعیت متکدیان بیان کرد: پس از این تاریخ اگر دستگاهی در این رابطه کوتاهی کند آن دستگاه را به عنوان عامل اشاعه این پدیده ضد فرهنگی در سطح شهرستان معرفی و نام آن دستگاه را رسانه ای خواهیم کرد.

معاون سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد ادامه داد: پدیده تکدی گری یک معضل اجتماعی است که متاسفانه به وفور در سطح شهرستان بروجرد مشاهده می شود.

وی افزود: پدیده تکدی گری خود علل و عوامل نامطلوبی بدنبال دارد که باید برای این معضل برنامه های خاصی اجرا شود.

معاون سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد با اشاره به کم کاری برخی دستگاههای مربوطه در این رابطه اظهار داشت: زمانی که خیلی از جرائم نتیجه امر تکدی گری است چرا دستگاههای متولی با آن سست برخورد می کنند.

وی افزود: بیشتر متکدیان در حاشیه شهر به گدایی مشغولند که تاکنون خطرات زیادی برای اهالی این مناطق بوجود آورده اند.

داودی با اشاره به عوارض ناشی از تکدی گری ادامه داد: تکدی گری باعث سستی، تنبلی و از بین رفتن روحیه اعتماد به نفس در افراد، پایین آمدن روحیه کار و تلاش در جامعه و کاهش بهروری نیروی کار می شود.

معاون سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه باید تلاش شود که فرهنگ نامناسب گداپروری در بین مردم از بین برود، ادامه داد: متاسفانه دستگاههای متولی درخصوص رسیدگی به امر تکدی گری بخشی نگری می کنند که تا به حال با این رویه نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.

بنابر این گزارش، بروجرد به عنوان یکی از گردشگرپذیرترین شهرستانهای لرستان همواره مورد توجه مسافران و گردشگران بوده است اما با توجه به قرار گرفتن در آستانه تعطیلات تابستانی به نظر می رسد هرچه سریعتر برای این معضل باید چاره ای اندیشیده شود.

این شهرستان با دارا بودن هکتارها بافت تاریخی، بناهای منحصر به فرد و طبیعت بکر یکی از شهرستانهای استان لرستان است که قابلیت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری در غرب ایران را داراست.

این در حالی است که موقعیت جغرافیایی این شهرستان، مسافرپذیر بودن آن و اینکه یکی از شهرهای دانشگاهی لرستان با ظرفیت بالای دانشجویان غیربومی محسوب می شود همه دست در دست هم داده تا ضرورت توجه بیشتر به معضلات اجتماعی در آن بیشتر احساس شود.

تکدی گری به عنوان یکی از عواملی که می تواند آسیب های اجتماعی دیگری را در پی داشته باشد امروز در سطح این شهر تاریخی مطرح است که به نظر می رسد چاره اندیشی برای رفع این معضل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر تکدی گری فعلی مجرمانه است که در حاشیه آن علاوه بر امر تکدی گری، افراد متکدی می توانند به کارهای ناهنجار اجتماعی دست بزنند که عواقب وخیمی در جامعه بدنبال خواهد داشت.

این در حالیست که تاکنون با وجود برگزاری جلسات متعدد در خصوص جمع آوری متکدیان و قول مساعد همه دستگاه های ذیربط متاسفانه همچنان این معضل حل نشده و هنوز شاهد حضور انبوه و گاهی گروهی متکدیان در سطح شهر بروجرد، ورودی های شهر، پایانه های مسافربری، میادین و.. هستیم که امید می رود با توجه به همت مسئولان امر با اجرای طرح ضربتی جمع آوری متکدیان زمینه های رفع این معضل اجتماعی فراهم شود.