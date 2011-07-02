استفاده از اساتید با تجربه رمز موفقیت دانشگاه علمی و کاربردی شهرکرد

کیانوش ظفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اساتید دانشگاه علمی و کاربردی شهرکرد اساتید مطرحی هستند و توان بالای آموزشی و پژوهشی دارند.

وی با بیان اینکه تمامی پرسنل و اساتید این مرکز در جهت رشد و تعالی این دانشگاه تلاش می کنند، بیان داشت: بالا بودن کیفیت آموزش باعث شده که شاهد رشد و شکوفایی هر روزه این دانشگاه باشیم.

رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد با بیان اینکه افزون بر 720 دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی دراین دانشگاه مشغول تحصیل هستند، تصریح کرد: رشته های این دانشگاه در مقطع کارشناسی در دو رشته حقوق قضایی گرایش گروه علوم انسانی و مهندسی تکنولوژی نرم افزار و در مقطع کاردانی در چهار رشته نرم افزار کامپیوتر، سخت افزار کامپیوتر، مترجمی زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.