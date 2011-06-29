استخرهای بانوان مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور حمید سجادی ، مرضیه اکبرآبادی و جمعی دیگر از معاونان سازمان تربیت بدنی برگزار شد ، حیدری مدیر مجموعه ورزشی انقلاب تهران طی سخنانی گفت: پس از اینکه دکتر سعیدلو در بازدید سال گذشته خود از مجموعه انقلاب دستور توقف فعالیت این استخر را به دلیل فرسودگی و خرابی استخر صادر کردند و نسبت به بازسازی سریع آن تاکید کردند، در همان زمان شرکت توسعه و نگداری اماکن ورزشی کارتحقیقاتی را شروع و شرایط را برای بازسازی استخر بانوان مجموعه فراهم آورد.



حیدری همچنین اظهار داشت: این استخر فوق مجهز دارای سه حوضچه است که عبارت اند از حوضچه مخصوص درمان، حوضچه مخصوص شنا و حوضچه چهارفصل روباز.



سپس علی ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی این مجموعه استخرها را بهترین و مجهزترین استخر موجود برای بانوان کشور برشمرد و گفت: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بعد از دستور اکید دکتر سعیدلو برای بازسازی این استخر تمام تلاش خود را به کار گرفت و بلافاصله در یک تلاش شبانه روزی ضمن بازسازی این استخر، آن را به بهترین و مجهزترین تکنولوژی روز دنیا مجهز کرده ایم.



در پایان این مراسم سعیدلو با حضور در محل از مجموعه مذکور بازدید کرد.