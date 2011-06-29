استخرهای بانوان مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور حمید سجادی ، مرضیه اکبرآبادی و جمعی دیگر از معاونان سازمان تربیت بدنی برگزار شد ، حیدری مدیر مجموعه ورزشی انقلاب تهران طی سخنانی گفت: پس از اینکه دکتر سعیدلو در بازدید سال گذشته خود از مجموعه انقلاب دستور توقف فعالیت این استخر را به دلیل فرسودگی و خرابی استخر صادر کردند و نسبت به بازسازی سریع آن تاکید کردند، در همان زمان شرکت توسعه و نگداری اماکن ورزشی کارتحقیقاتی را شروع و شرایط را برای بازسازی استخر بانوان مجموعه فراهم آورد.
حیدری همچنین اظهار داشت: این استخر فوق مجهز دارای سه حوضچه است که عبارت اند از حوضچه مخصوص درمان، حوضچه مخصوص شنا و حوضچه چهارفصل روباز.
سپس علی ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی این مجموعه استخرها را بهترین و مجهزترین استخر موجود برای بانوان کشور برشمرد و گفت: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بعد از دستور اکید دکتر سعیدلو برای بازسازی این استخر تمام تلاش خود را به کار گرفت و بلافاصله در یک تلاش شبانه روزی ضمن بازسازی این استخر، آن را به بهترین و مجهزترین تکنولوژی روز دنیا مجهز کرده ایم.
در پایان این مراسم سعیدلو با حضور در محل از مجموعه مذکور بازدید کرد.
در آستانه سالروز مبعث پیامبر گرامی اسلام مجموعه استخر های سرپوشیده و روباز بانوان مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور حمید سجادی ، مرضیه اکبرآبادی و جمعی دیگر از معاونان سازمان تربیت بدنی برگزار شد ، حیدری مدیر مجموعه ورزشی انقلاب تهران طی سخنانی گفت: پس از اینکه دکتر سعیدلو در بازدید سال گذشته خود از مجموعه انقلاب دستور توقف فعالیت این استخر را به دلیل فرسودگی و خرابی استخر صادر کردند و نسبت به بازسازی سریع آن تاکید کردند، در همان زمان شرکت توسعه و نگداری اماکن ورزشی کارتحقیقاتی را شروع و شرایط را برای بازسازی استخر بانوان مجموعه فراهم آورد.
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