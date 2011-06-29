تناقض گویی پادشاه بحرین؛ از ادعای تمایل برای گفتگو تا تهدید معترضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون بحرین، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه لحظاتی پیش در سخنانی فریبکارانه گفت : حوادث تاسف بار اخیر، فضای بحرانی بی سابقه ای در کشور ایجاد کرد و باید به طور جدی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده تلاش کرد.



وی مدعی شد : نمی توانیم قربانیان خشونت در ماههای فوریه و مارس را فراموش کنیم.



دیکتاتور بحرین گفت : ما همچنان نیاز داریم تا از جزئیات حوادث ماههای فوریه و مارس مطلع شویم و به همین سبب دستور دادیم کمیته مستقل حقیقت یاب تشکیل شود و به هیچ کس اجازه دخالت در کار این کمیته را نخواهیم داد.



وی در اظهاراتی فریبکارانه مدعی شد : مصمم به اعتماد سازی و یکپارچه کردن دیدگاهها در مسیر اصلاحات هستیم.



شیخ حمد ادعا کرد : ما به گفتگوی توافق ملی چشم دوخته ایم.



دیکتاتور بحرین در بخشی دیگر از سخنانش در توجیه اقدامات سرکوبگرانه و حاکم شدن فضای رعب و وحشت اظهار داشت : بسیاری از این می ترسند که افراطیون، کشور را با سوء استفاده از سیاست انعطاف پذیری بربایند.



وی با هشدار به معترضان درباره ادامه اعتراضات گفت : هرگز به هیچ افراطی اجازه نخواهیم داد تجربه اصلاحاتی ما را از مسیر خود منحرف کند.



شیخ حمد در ادامه هشدارهای خود به معترضان ادعا کرد : هرگز اجازه نخواهیم داد کشور در معرض غارت سهم خواهی های تجزیه طلبانه قرار گیرد.



وی مدعی شد : ما تمایل به اصلاح نهادها و موسسات و قانون اساسی کنونی متناسب با قوانین بین المللی داریم.



دیکتاتور بحرین در ادامه اظهارات خود ادعا کرد : شهروندان حق بیان دیدگاههایشان به صورت مسالمت آمیز را دارند.



شیخ حمد گفت : آزادی باید با مسئولیت پذیری همراه باشد و زیر پا گذاشتن نظم عمومی قابل قبول نیست.



وی در اظهاراتی فریبکارانه مدعی شد : در صورت اثبات نقض حقوق بشر از سوی هر طرفی که باشد، با آن مسامحه نخواهیم کرد.