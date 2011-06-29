رئیس آیسسکو با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، "التویجری" رئیس سازمان علمی فرهنگی وابسته به سازمان همکاری اسلامی بعدازظهر امروز چهارشنبه در حاشیه سی و هشتمین اجلاس شورای وزیران خارجی عضو این سازمان که در قزاقستان در حال برگزاری است، با علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار "التویجری" ضمن ارائه گزارشی از ارتباطات این سازمان با جمهوری اسلامی ایران، علاقه مندی آیسسکو برای همکاری هرچه بیشتر با کشورمان را اعلام کرد.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی، آمادگی کشورمان برای همکاری و انتقال تجربیات به کشورهای اسلامی را اعلام کرد.