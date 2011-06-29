  1. سیاست
  2. سایر
۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-19/

رئیس آیسسکو با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد

رئیس سازمان علمی فرهنگی وابسته به سازمان همکاری اسلامی (آیسسکو) عصر امروز چهارشنبه با وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، "التویجری" رئیس سازمان علمی فرهنگی وابسته به سازمان همکاری اسلامی بعدازظهر امروز چهارشنبه در حاشیه سی و هشتمین اجلاس شورای وزیران خارجی عضو این سازمان که در قزاقستان در حال برگزاری است، با علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار "التویجری" ضمن ارائه گزارشی از ارتباطات این سازمان با جمهوری اسلامی ایران، علاقه مندی آیسسکو برای همکاری هرچه بیشتر با کشورمان را اعلام کرد.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی، آمادگی کشورمان برای همکاری و انتقال تجربیات به کشورهای اسلامی را اعلام کرد.

کد مطلب 1347856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها