شیا لابوف دیگر در " ترنسفورمر ها" بازی نمی کند

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر لابوف در این زمینه گفت : فکر نمی کنم درست باشد که بار دیگر در نقش سم بازی کنم.



به نظر می رسد لابوف مایل است با مایکل بی کارگردان آخرین قسمت مجموعه " ترنسفورمر ها" همکاری کند اما نه در فیلمی از مجموعه سینمایی " ترنسفورمر ها" .وی در این زمینه می گوید : وقتی با مایکل آشنا شدم هفده سال داشتم و به نوعی با او بزرگ شدم و از او خیلی چیز ها آموختم.به عنوان انسان و به عنوان بازیگر.عاشق کار کردن با او هستم و در هر فیلمی که او کارگردانی کند ، بجز مجموعه ترنسفورمر ها با کمال میل حضور می یابم.



لابوف که به عنوان ستاره فیلم های نوجوان پسند شناخته می شود در سال های اخیر در فیلم های معتبری چون " وال استریت : پول هرگز نمی خوابد" ، " حفره ها" و" من ، روبات" بازی کرده و اکنون می خواهد مسیر خود را به عنوان بازیگری جدی تر دنبال کند.