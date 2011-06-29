دشمنان از راه فرهنگی می خواهند به جوانان کشور آسییب بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر چهارشنبه در دیدار با سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور اظهارداشت: امروز باید توجه داشته باشیم که دشمنان نظام از راه فرهنگی و آلوده کردن جوانان کشور قصد ضربه زدن به ما را دارند و اگر هوشیار نباشیم آسیب می بینیم.

وی افزود: تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی غرب آشنایی مردم با آموزه های دینی و افزایش اطلاعات و آگاهی آنان است و در این راه بهره گیری از آموزه های دینی و حفظ بصیرت و هوشیاری ضروری است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: معلمان، استادان، روحانیون در مدارس و دانشگاهها باید مسائل اخلاقی را به جوانان گوشزد کنند تا به دام دشمن نیفتند.

آیت الله باریک بین با تقدیر از خدمات نیروی انتظامی در تامین نظم و امنیت جامعه یادآورشد: امروز خوشبختانه نیروهای نظامی و

انتظامی کشور از اقتدار و شایستگی خوبی برخوردار شده اند که اجازه هیچگونه تعدی دشمن به کشور را نمی دهند.

وی ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را در کاهش ناهنجاریها و سلامت روانی موثر دانست.

در این دیدار سردار احمدی مقدم در خصوص وضعیت امنیتی کشور و مبارزه با جرائم مطالبی بیان کرد.