جلب اعتماد مردم به گفتمان انقلاب مهمترین وظیفه مسئولان است

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از احاد مردم به مشارکت فعال در انتخابات اظهارداشت: مسئولان باید از ورود به حواشی و دخالت در امور انتخابات پرهیز کرده و تمام همت و تلاش خود را در جهت خدمت رسانی به مردم معطوف کنند.

بیگی در پاسخ به سئوالی در مورد شرکت احزاب و تشکل های سیاسی در انتخابات گفت: احزاب و تشکل ها باید با مطرح کردن ایده ها و برنامه های خود نامزد مورد نظرشان را مطرح و تبلیغ کنند.

وی وفاداری احزاب و تشکل ها را به آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی شرط موفقیت آنها دانست.

استاندار اذربایجان شرقی در مورد استعفاهای صورت گرفته در استان بیان داشت: تا 9 تیر فرصت استعفا وجود دارد و تاکنون به جز رئیس دانشگاه پیام نور هیچ یک از مدیران ارشد استانی استعفا ندادند.