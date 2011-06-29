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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

بیگی:

جلب اعتماد مردم به گفتمان انقلاب مهمترین وظیفه مسئولان است

جلب اعتماد مردم به گفتمان انقلاب مهمترین وظیفه مسئولان است

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی در مورد تمهیدات اندیشیده شده برای انتخابات مجلس نهم گفت: باید تمام امکانات و ظرفیت ها را بسیج کنیم تا اعتماد مردم به گفتمان انقلاب اسلامی بیشتر از قبل جلب شود.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از احاد مردم به مشارکت فعال در انتخابات اظهارداشت: مسئولان باید از ورود به حواشی و دخالت در امور انتخابات پرهیز کرده و تمام همت و تلاش خود را در جهت خدمت رسانی به مردم معطوف کنند.

بیگی در پاسخ به سئوالی در مورد شرکت احزاب و تشکل های سیاسی در انتخابات گفت: احزاب و تشکل ها باید با مطرح کردن ایده ها و برنامه های خود نامزد مورد نظرشان را مطرح و تبلیغ کنند.

وی وفاداری احزاب و تشکل ها را به آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی شرط موفقیت آنها دانست.

استاندار اذربایجان شرقی در مورد استعفاهای صورت گرفته در استان بیان داشت: تا 9 تیر فرصت استعفا وجود دارد و تاکنون به جز رئیس دانشگاه پیام نور هیچ یک از مدیران ارشد استانی استعفا ندادند.

کد مطلب 1347861

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