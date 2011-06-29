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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

الغنوشی:

اسلام گرایان بازیگران اصلی تونس هستند

اسلام گرایان بازیگران اصلی تونس هستند

رئیس حزب نهضت اسلامی تونس با اشاره به نقش قوی این حزب در روند سیاسی، تاکید کرد هر دولتی بدون حضور اسلامگرایان ضعیف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "راشد الغنوشی" گفت : هر دولتی بدون حضور اسلام گرایان ضعیف است، زیرا جنبش اسلامی میانه رو از جریانهای اصلی در جهان عرب است.

وی افزود: نهضت اسلامی تونس، بزرگترین حزب کشور است و در روند دموکراتیک کشور نقش بسزایی ایفا خواهد کرد و هر دولتی که این حزب را نادیده بگیرد موفق نخواهد شد.

الغنوشی با اشاره به کناره گیری حزبش از هیئت عالی تحقق اهداف انقلاب و روند دموکراتیک و اصلاحات سیاسی (یکی از هیئتهای مشورتی دولت انتقالی) افزود: خروج ما مشروعیت این هیئت را زیر سئوال برده است.

وی گفت: این هیئت از مسیر خود منحرف شده است، زیرا هیئت مذکور نقش پارلمان را ایفا می کند و باید تلاش خود را برای موفقیت انتخابات آینده به کار گیرد.

الغنوشی درباره سرنوشت انقلابهای عربی بیان کرد: جرقه ای که از تونس زده شد آسمان تیره جهان عرب را نورانی کرد و رژیمهای طرفدارغرب را یکی پس از دیگری به زیر کشید.برخی موفق شده اند و برخی دیگر در آستانه پیروزی هستند.

وی افزود: تونس عرصه جنگ قدرت میان دو طرف است یکی به دنبال رژیم دموکراتیک و دیگری در پی تخریب همه تلاشهاست.

شایان ذکر است که الغنوشی پس از سرنگونی رژیم "زین العابدین بن علی" به تونس بازگشت.قرار است در 23 اکتبر انتخابات مجلس ملی موسسان قانون اساسی تونس برگزار شود.

کد مطلب 1347865

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