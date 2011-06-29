تقلیل اعتبارات 1600 میلیاردی استان تهران به 750 میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی بعداز ظهر چهارشنبه در اولین نشست کمیته برنامه ریزی و توسعه استان تهران که به طور مشترک با کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان تازه تأسیس پیشوا تشکیل شد، افزود: از همین اعتبار 750 میلیاردی نیز تا کنون فقط 233 میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: 150 میلیارد تومان از این اعتبارات 233 میلیاردی، به شهرستانها و مناطق رسیده است که این اعتبارات به فرمانداریها داده شده تا با نیازسنجیهای صورت گرفته، هزینه کنند.

اگر اعتبارات به سقف 1000 میلیارد تومان نرسد باید خداحافظی کنم

این مسئول تأکید کرد: تأکید استاندار بر جذب حداقل 1000 میلیارد تومان در سال 90 است که اگر این میزان را نتوان جذب کرد، باید خداحافظی کنم و بروم!

وی اضافه کرد: استان تهران از استانهایی است که باید اعتبارات بیشتری جذب کند، چون حق استان است و نیازمند بودجه مطلوب است.

ترکی بیان داشت: در سال گذشته با احتساب بودجه استان البرز، 277 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای استان تهران مصوب بود که توانستیم رقمی حدود 600 میلیارد تومان را تا پایان سال 90 دریافت کنیم.

وی افزود: هزینه های سال 89 پوشش سفرهای اول و دوم ریاست جمهوری و کلیه پروژه های نیمه تمام استانی و شهرستانی بود.

توسعه منطقه ای از سیاستهای جدید دولت است

معاون برنامه ریزی استانداری تهران، شورای برنامه ریزی و توسعه استان را همگام و همراه با سیاستهای دولت خواند و گفت: توسعه منطقه ای از سیاستهای جدید دولت است.

وی ادامه داد: در گذشته برای بودجه استان در شورای برنامه ریزی استان تصمیمگیری می شد که هزینه کرد آن، خروجی مناسب و دقیقی برای شفاف بودن خدمت رسانی به مردم نداشت.

ترکی افزود: تغییر رویکرد دولت باعث شده که در سال 90 توزیع اعتبارات به سه طریق استانی، شهرستانی و منطقه ای صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: شورای برنامه ریزی و توسعه در استان تهران وظیفه مهمی بر دوش دارد که اگر خوب برنامه ریزی شود، به طور حتم می تواند در سطح استان تأثیرگذار باشد.

این مسئول استانی ادامه داد: با توجه به رویکرد دولت نهم و دهم در امر خدمت رسانی و تحقق عدالت اجتماعی به خصوص در استان تهران، همراه و همگام با سیاستهای دولت از جمله برنامه پنجم توسعه خواهیم بود.