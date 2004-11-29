زمان رسيدگي به پرونده هاي پزشكي قانوني كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد حسن عابدي افزود: در خصوص زمان رسيدگي به پرونده ها استان تهران و فارس به ترتيب با 90 و 5/2 روز طولاني ترين و كوتاهترين متوسط زمان رسيدگي به پرونده ها را به خود اختصاص داده اند.

در خصوص فعاليت هاي انجام شده براي بالا بردن كيفيت و سرعت رسيدگي به پرونده هاي مورد بررسي اداره كل كميسيون ها افزود: با اجراي اين قانون جديد كميسيون ها بيش از دو هزار نفر از استادان رشته هاي مختلف دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در 65 كميسيون تخصصي به صورت افتخاري با اين سازمان شروع به همكاري كرده اند كه سبب ارتقاي چشمگيري در كيفيت كارشناسي كميسيون ها شده است.

وي ادامه داد: در اداره كل كيمسيون ها در شش ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تعداد پرونده هاي مختومه 32 درصد رشد يافته و به 3413 مورد رسيده است.

گفتني است محل جديد اداره كل كميسيون هاي سازمان پزشكي قانوني كشور از روز 14 آذرماه به شهرك قدس انتقال مي يابد .