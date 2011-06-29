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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

24 واحد بزرگ تولیدی و صنعتی در استان قزوین افتتاح می شود

24 واحد بزرگ تولیدی و صنعتی در استان قزوین افتتاح می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین گفت: همزمان با هفته صنایع و معادن بهره برداری از 24 طرح بزرگ تولیدی و صنعتی در استان آغاز می شود.

محمدباقر آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: به منسابت هفته صنعت و معدن 24 طرح تولیدی و صنعتی در استان قزوین افتتاح می شود.

آقاعلیخانی یادآورشد: برای راه اندازی و احداث این واحدها که در زمینه تولید خودروهای سنگین، کابلهای صنعتی، پیستون خودرو، نساجی و فولاد است بیش از 200 میلیارد ریال سرمایه گذاری ارزی و ریالی شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین افزود: یکی از این طرحها ملی است که با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود و شش طرح نیز با حضور سرپرست وزارت صنایع به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این طرحها زمینه اشتغال دو هزار و 500 نفر در منطقه فراهم خواهد شد.

کد مطلب 1347871

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