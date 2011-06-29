لزوم طراحی نقشه راه توسعه صنایع و معادن هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن با بیان اینکه نظام اسلامی ایران برگرفته از فرهنگ اصیل انقلاب و اسلام است، اظهار داشت: مردم ایران در طول تاریخ همواره با توکل بر خدا و پیروی از پیامبر بزرگوار (ص) اسلام توانسته اند در عرصه های مختلف موفق شوند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی را همین مردم پا برهنه با دست خالی به پیروزی رساندند و در مقابل رژیمی تا دندان مسلح با توکل بر خدا و پیروی از رهنمودهای امام راحل ایستادند و آن رژیم را شکست دادند.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت صنایع و معادن، تصریح کرد: امروز یکی از گردنه های حساس کشور ما تولید، صنعت و اقتصاد است که باید با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر جهاد اقتصادی به خوبی از این گردنه حساس عبور کنیم.

دشمن در پی ایجاد اعتراضات اجتماعی

هاشمی به تلاش دشمن برای ایجاد مشکل در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: دشمن می خواهد با تحریم در تولید، اشتغال و اقتصاد کشورمان مشکل ایجاد کند تا جامعه ایران با مشکل معیشت مواجه شود و اعتراضات اجتماعی در کشور به وجود بیاید.

وی اضافه کرد: منافقین هم در نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی سعی داشتند تا از سه طریق تضعیف کشورمان در جامعه بین المللی، ایجاد نارضایتی های اجتماعی با ترفندهای مختلف و همچنین از بین بردن سرپنجه های نظام، به کشورمان ضربه بزنند که خوشبختانه نتوانستند موفق شوند.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تحقق جهاد اقتصادی تکلیف همه است، بیان داشت: ما باید در اقتصاد یک تحول و جهش جدی به وجود بیاوریم و فضایی ایجاد کنیم که همه در یک جهت حرکت کنند و وظیفه ما تسهیل راههای مختلف برای گردش چرخهای صنایع و اقتصاد است.

هاشمی عنوان کرد: باید در نشستی با حضور همه دستگاههای اجرایی و تشکل های مختلف صنایع و معادن مشکلات آنها در هرمزگان را بررسی کنیم تا مشکلات پیش روی صنعت کاران و معدن کاران هرمزگان بر طرف شود.

لزوم طراحی نقشه راه صنعت و معدن هرمزگان

وی با اشاره به پی گیری جدی دو موضوع در صنایع هرمزگان، عنوان کرد: ما موضوع واگذاری صنایع و معادن به بخش خصوصی را پی گیری می کنیم تا این کار با کارشناسی انجام شود و همچنین ایجاد صنایع در مناطق مختلف باید با کار کارشناسی انجام شود.

استاندار هرمزگان افزود: باید نقشه راه توسعه صنایع و معادن در هرمزگان به طور کامل با کار کارشناسی ایجاد شود تا ما بر اساس این نقشه راه پیش برویم و بتوانیم صنایع مختلف را ایجاد کنیم.

لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی

هاشمی به واردات کالاهای ارزان قیمت از کشورهایی همچون چین اشاره کرد و اظهار داشت: ما باید کالاهای با کیفیت و ارزان قیمت را در کشور خودمان تولید کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا به جای استفاده از کالاهای خارجی از کالاهای داخلی استفاده شود.

وی گفت: ما همواره تبلیغ می کنیم که مردم از کالاهای خارجی استفاده نکنند اما متاسفانه کالای با کیفیت ایرانی هم تولید نمی شود که مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

استاندار هرمزگان به دیگر مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی در هرمزگان اشاره کرد و افزود: برخی واحدهای تولید صنعتی به علت عدم حمایت مجبورند از سوخت قاچاق استفاده کنند یا از واسطه ها سوخت خریداری کنند که با این وضع نمی شود به تولید کالاهای داخلی با کیفیت امیدوار بود و باید حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی صورت گیرد.