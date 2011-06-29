"دیوید دو خئا" به منچستریونایتد پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، دوخئا 20 ساله با انعقاد قراردادی 5 ساله به ارزش 20 میلیون پوند به منچستریونیاتد پیوست. وی جانشین ادوین فن درسار در اولدترافورد خواهد شد. منچستریونایتد پیش از این ، اشلی یانگ و فیل جونز را جایگزین پل اسکولز و فیل نویل کرده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، دو خئا هفته قبل با تیم زیر 21 سال اسپانیا به عنوان قهرمانی اروپا دست پیدا کرد.

وی در گفتگو با تلویزیون منچستریونایتد اظهار داشت: احساس غرور می کنم و بی صبرانه در انتظار آغاز رقابت های لیگ برتر هستم. وقتی باشگاهی در حد و اندازه های منچستریونایتد به سوی شما می آید، این موضوع سبب خوشحالی فراوان شما می شود.

دوخئا با تیم فوتبال آتلتیکومادرید به عنوان قهرمانی لیگ اروپا و سوپرجام فوتبال اروپا دست پیدا کرده اما در لالیگا توفیقی کسب نکرده است.