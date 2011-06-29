پلیس گیلان به دارندگان وسائط نقلیه توقیفی تخفیفات ویژه می دهد

سردار ابرهیم قائد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص) تا 15 روز آینده اقدام به رفع توقیف خودروهای دارای سه ماه و موتور سیکلت های بیش از یک ماه خواهد کرد.

وی ادامه داد: تمامی دارندگان این خودروها و موتورسیکلت ها در صورت نداشتن موانع قانونی با ارائه مدارک مالکیت و با بهره مندی از تخفیفات ویژه می توانند با هماهنگی راهنمایی و رانندگی استان و شهرستان ها وسائط نقلیه خود را تحویل بگیرند.

فرمانده نیروی انتظامی استان همچنین با اعلام اینکه تکریم ارباب رجوع، برخورد قانونی و سازنده از اولویت های اصلی پلیس است، گفت: سیاست ایجاد و احساس امنیت باید با قوت استمرار یافته و تلاش خواهیم کرد سرعت کار و خدمات رسانی را برای ایجاد و احساس امنیت بیشتر کرده، زیرا این خواسته به حق جامعه است.

وی انضباط را اساس کار پلیس دانست و افزود: معیار، آیین نامه انضباطی است که باید بطوردقیق رعایت شود و هیچ اعمال سلیقه ای پذیرفته نخواهد بود.

قائد رحمتی انجام انضباط ظاهری را بدون رعایت انضباط معنوی میسر ندانست و اظهار داشت: انضباط معنوی به انضباط ظاهری هویت می بخشد و یک پلیس اسلامی باید چهره معنوی اش همیشه محفوظ بماند.

وی در ادامه به مهمانپذیر بودن این استان اشاره و بیان داشت: با تقویت فعالیتهای پلیس در زمینه های پیشگیری از جرائم، امنیت ترافیکی، اخلاقی، روانی و.... سعی خواهیم کرد مواهب الهی اعم از دریا، جنگل و سرسبزی که از موهبت های خاص این استان بوده، صحیح استفاده شود.

فرمانده پلیس گیلان با بیان اینکه باید دستور العمل امنیتی بطوردقیق در این استان به مرحله اجرا درآید، گفت: با ایجاد طرحهایی، امنیت اخلاقی را در این استان ارتقاء داده و با مظاهر علنی ناهنجاری اعم از بد پوششی، گیرنده های ماهواره ای، حمل حیوانات در معابر عمومی برخورد خواهیم کرد.

وی همچنین برخورد و تذکر به زنان ناهنجار را مختص کارکنان پلیس زن اعلام کرد و افزود: برخوردها باید در کمال ادب و قاطعیت صورت گیرد، زیرا تکریم ارباب رجوع و برخورد قانونی و سازنده از اولویت های پلیس است.