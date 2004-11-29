  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۰۴

رييس هيات پزشكي ورزشي استان تهران انتخاب شد

مجمع عمومي هيات پزشكي ورزشي استان تهران بمنظور انتخاب رييس جديد اين هيات امروز صبح و با حضور 6 كانديد براي كسب سمت رياست هيات پزشكي ورزشي استان تهران برگزار گرديد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" درپايان مجمع مذكوركه با حضور دكتر مهرزاد خليليان رييس فدراسيون پزشكي و حسن ميرزا آقا بيگ معاونت ورزشي اداره كل تربيت بدني استان تهران در محل هييت پزشك ورزشي استان تهران تشكيل گرديد ، دكتر خشايار ثابتي  با اخذ 12 راي از مجموع 16 آرا ماخوذه بمدت 4 سال بعنوان رييس هيات پزشكي  ورزشي استان تهران برگزيده شد. گفتني است دكتر خشايار ثابتي  قبل از اين نيز بمدت 4 سال رياست هيات مذكور را بر عهده داشت.

کد مطلب 134788

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها