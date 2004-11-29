رييس هيات پزشكي ورزشي استان تهران انتخاب شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" درپايان مجمع مذكوركه با حضور دكتر مهرزاد خليليان رييس فدراسيون پزشكي و حسن ميرزا آقا بيگ معاونت ورزشي اداره كل تربيت بدني استان تهران در محل هييت پزشك ورزشي استان تهران تشكيل گرديد ، دكتر خشايار ثابتي با اخذ 12 راي از مجموع 16 آرا ماخوذه بمدت 4 سال بعنوان رييس هيات پزشكي ورزشي استان تهران برگزيده شد. گفتني است دكتر خشايار ثابتي قبل از اين نيز بمدت 4 سال رياست هيات مذكور را بر عهده داشت.