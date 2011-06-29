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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

فرماندار:

5 روستای گنبد کاووس آبرسانی می شود

5 روستای گنبد کاووس آبرسانی می شود

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس گفت: آبرسانی به پنج روستای شهرستان بزودی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی عصر چهارشنبه در در جلسه مشترک با مدیر کل آبفار استان گفت: با خط انتقال آب از روستاهای ترشکلی ‏به روستاهای خیر خواجه نجف و خیر خواجه سفلی و خیر خواجه دولت نظر ، خیر ‏خواجه علیا و قیزلر که از نعمت آب محرومند آبرسانی خواهد شد.‏

وی اظهار داشت: افزود: شبکه داخلی این روستاها اجرا می شود و با توجه به آب ‏موجود در مخزن زمینی داشلی برون به روستاهای یاد شده آبرسانی می شود.‏
 
وی همچنین گفت : با توجه به آبرسانی به این ادارات مقرر شده اعتبار مورد نیاز در ‏سال 90 پیش بینی و تعهدات انجام شود‏.
 
طبق آمار 108 روستای گلستان از نعت آب آشامیدنی سالم بی بهره هستند.
کد مطلب 1347882

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