5 روستای گنبد کاووس آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی عصر چهارشنبه در در جلسه مشترک با مدیر کل آبفار استان گفت: با خط انتقال آب از روستاهای ترشکلی به روستاهای خیر خواجه نجف و خیر خواجه سفلی و خیر خواجه دولت نظر ، خیر خواجه علیا و قیزلر که از نعمت آب محرومند آبرسانی خواهد شد.
وی اظهار داشت: افزود: شبکه داخلی این روستاها اجرا می شود و با توجه به آب موجود در مخزن زمینی داشلی برون به روستاهای یاد شده آبرسانی می شود.
وی همچنین گفت : با توجه به آبرسانی به این ادارات مقرر شده اعتبار مورد نیاز در سال 90 پیش بینی و تعهدات انجام شود.
طبق آمار 108 روستای گلستان از نعت آب آشامیدنی سالم بی بهره هستند.
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