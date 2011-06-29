تاخیر 4ساعته وزیر بازرگانی/ کسی دلش برای وقت خبرنگاران نسوخت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاع رسانی انجام شده، قرار بود مهدی غضنفری ساعت 9 صبح چهارشنبه برای شرکت در مراسم بهره برداری از چند طرح به گروه صنعتی و پژوهشی "زر" بیایید اما وی با تاخیر آمد.

خبرنگاران از ساعت 9 صبح چهارشنبه یکی پس از دیگری به محل مراسم که یکی از ساختمانهای گروه "زر" در منطقه چهارباغ ساوجبلاغ بود، آمدند اما وزیر هنوز نیامده بود.

این درحالی است که خبرنگاران دعوت شده از تهران و کرج به هر ترتیب خود را به محل برنامه که از مرکز هر دو استان بسیار دور است رسانده بودند، اما خبری از مسئولان و وزیر نبود.

به این ترتیب خبرنگاران هرلحظه منتظر بودند که وزیر از راه برسد اما انتظار آنها نزدیک به چهار ساعت به طول انجامید.

حوصله برخی از خبرنگاران سر رفت

طی این چهار ساعت، حوصله برخی از خبرنگاران سر رفت ضمن اینکه صدای مربوط به فعالیت تجهیزات کارخانه ای نیز در محیط زیاد بود که این امر شرایط را سخت تر می کرد و برخی از آنها محل برنامه را ترک کردند.

در بیرون هم هوا گرم بود و خبرنگاران ترجیح می دادند که در نزدیکی ماشینها و تجهیزات کارخانه ای بایستند زیرا به هرحال، هوای آنجا بهتر از هوای گرم بیرون بود.

البته هوای آنجا فقط نسبت به هوای بیرون بهتر بود و به دلیل فعالیت تجهیزات، هوای گرمی داشت.

پس از مدتی انتظار خبرنگاران با راهنمایی مسئول ذیربط در گروه صنعتی و پژوهشی "زر" به طبقه بالا برای پذیرایی هدایت شدند و هوای آنجا بسیار خنک تر از هوای پایین بود.

بالاخره وزیر نزدیک به ساعت 12 و 30 دقیقه با گروه همراه از راه رسید و چند طرح با حضور وی به بهره برداری رسید.

برنامه سخنرانی نزدیک ساعت یک آغاز شد

برنامه سخنرانی نزدیک ساعت یک آغاز شد و استاندار البرز، مدیرعامل گروه زر و وزیر به سخنرانی پرداختند و این سخنرانی حدود یک ساعت به طول انجامید.

غضنفری در طی صحبتهای خود به موارد مختلفی در خصوص صنعت و استان البرز اشاره کرد و از خبرنگاران نیز به دلیل حضور در برنامه تشکر کرد.

وی گفت: بخش هماهنگ کننده در زمینه هماهنگی با خبرنگاران به درستی عمل نکرده بود و خبرنگاران معطل شدند.

البته غضنفری منظور خود از "بخش هماهنگ کننده" را به درستی بیان نکرد و معلوم نشد که این بخش مربوط به کدام دستگاه و وزارتخانه است.

در این مراسم چند محصول از گروه زر رونمایی شد و پنج طرح تولیدی گروه صنعتی و پژوهشی زر به بهره برداری رسید.

در برنامه امروز تعداد قابل توجهی خبرنگار، عکس و گزارشگر از البرز و تهران حضور داشت و بسیاری از آنها نیز چند ساعتی را معطل آمدن وزیر بودند و در نهایت هم معلوم نشد عامل هدر دادن وقت این تعداد خبرنگار چه کسی است.

کاش اگر قرار است مسئولی با تاخیر در جلسه یا برنامه ای حاضر شود، در اسرع وقت و قبل از آنکه خبرنگاران و عکاسان و گزارشگران به طرف محل برنامه راه بیفتند، این تاخیر به اطلاع آنها رسانده شود تا آنها بتوانند به کارهای دیگر خود برسند و وقتشان هدر نرود.