مهلت ثبت نام آزمون نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد دوباره تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای مفاد ماده 15 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و آئین نامه مصوب وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست، مهلت ثبت نام از متقاضیان دریافت پروانه کارشناس استاندارد تا ساعت 24 روز دوازدهم تیرماه سال جاری تمدید شد.

متقاضیان و علاقمندان که شرایط عمومی مندرج در ماده 2 آیین نامه نحوه انتخاب کارشناس استاندارد را دارند، می توانند با مراجعه به وبگاه سازمان استاندارد و به صورت الکترونیکی ثبت نام کنند.

بخشی از فعالیتها از طریق واگذاری به این کارشناسان انجام می شود

سازمان استاندارد در نظر دارد بخشی از فعالیتهای خود را از طریق واگذاری به این کارشناسان انجام دهد ضمن اینکه از جمله این موارد، دبیری تهیه پیش نویس استانداردهای ملی و ... است.

از طرفی به استناد مفاد ماده 4 آیین نامه، اشخاص حقوق نظیر شرکتهای بازرسی، آزمایشگاههای همکار، موسسات آموزشی و مانند آنها که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و توسط نظام تایید صلاحیت ایران یا بخشهای صالح از درون موسسه تایید صلاحیت می شوند، به شرط دارا بودن حداقل یک نفر کارشناس استاندارد که به موجب این آئین نامه پروانه کارشناسی دریافت کرده، می توانند پروانه کارشناس حقوقی استاندارد دریافت کنند.

به این ترتیب، توجه مدیران واحدهای حقوقی به مفاد ماده 4 و تبصره 1 ذیل آن ضرورت دارد ضمن اینکه چنانچه افراد دارای شرایط آنها ثبت نام نکرده اند باید در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام جهت شرکت در آزمون اقدام کنند.

این امر کمک می کند تا در ادامه فعالیت آنها بعد از اتمام مهلت پیش بینی شده خللی ایجاد نشود.

درصورت عدم معرفی کارشناس و دریافت پروانه کارشناس استاندارد حقوقی، خدماتی که در رابطه با موسسه ارائه می دهند، فاقد اعتبار خواهد بود.

برگزاری جلسه ادای سوگند و اعطای پروانه کارشناسی حقوقی درسازمان



اولین دوره ادای سوگند و اعطای پروانه برای کارشناسان استاندارد ( اشخاص حقوقی ) در سالن آمفی تئاتر ستاد مرکزی سازمان با حضور رئیس سازمان، جمعی از مدیران کل ستادی ،کارشناسان سازمان و 17 کارشناس حقوقی برگزار شد.



در این جلسه امامی معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد و رئیس کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد طی سخنانی به تبیین موادی از آیین نامه که مرتبط با کارشناسان حقوقی بود پرداخت.

سپس مراسم ادای سوگند توسط مدیرکل حقوقی و امور مجلس اجرا شد و در پایان مراسم نیز پروانه های صادره توسط برزگری رئیس سازمان به شرکتها و موسسات ذیربط اعطا شد.