رئيس دانشگاه اصفهان: عدم انطباق پايان نامه هاي تحصيلي با اولويت هاي تحقيقاتي ضريب بهره وري تحقيقات را كاهش مي دهد

دكتر طالبي رئيس دانشگاه اصفهان در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در زمينه هدايت پايان نامه هاي تحصيلي به تحقيق در چارچوب اولويت هاي تحقيقاتي گفت: اين انطباق در تمامي رشته هاي دانشگاهي يكسان نيست و بر اساس نوع رشته و ماهيت آنها تفاوت مي كند.

دانشگاه هاي ما هنوز آن طور كه بايد و شايد نيازهاي اجتماعي را نمي دانند. جامعه نيز باور درستي از دانشگاه و نقش دانشگاه ندارد

هدايت پايان نامه هاي تحصيلي به تحقيق در چارچوب اولويت هاي تحقيقاتي بيشتر ديده مي شود.

وي تصريح كرد: انطباق پايان نامه هاي تحصيلي در برخي از رشته ها كه جنبه هاي بنبادي بيشتري دارند مثل رياضيات و علوم آن طور كه بايد و شايد وجود ندارد اما در بسياري از رشته ها كه جنبه هاي كاربردي بيشتري دارند،

دكتر طالبي خاطر نشان ساخت: نيازهاي تحقيقاتي در ايران تا حدودي اولويت بندي مي شوند اما اين اولويت بندي ايده آل نيست. در مقايسه با كشورهاي پيشرفته مثل آلمان، در زمينه اولويت بندي هاي تحقيقاتي و انطباق فعاليت هاي پژوهشي با اين اولويت ها عقب هستيم.

وي در زمينه علت نبود اولويت بندي هاي تحقيقاتي و عدم انطباق پايان نامه هاي تحصيلي بر اساس اين اولويت ها يادآور شد: دانشگاه هاي ما هنوز آن طور كه بايد و شايد نيازهاي اجتماعي را نمي دانند. جامعه نيز باور درستي از دانشگاه و نقش دانشگاه ندارد. به همين دليل روابط علمي در جامعه و صنايع نهادينه نشده است و مراجعه اي هم به دانشگاه ها وجود نخواهند داشت.

دكتر طالبي در پايان يادآور شد : تحقيقات و پايان نامه هاي تحصيلي روزي مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنابراين اين عقيده كه برخي از پايان نامه ها در قفسه هاي كتابخانه ها باقي مي مانند صحيح نيست. روزي همه پايان نامه ها مورد توجه سازمان ها و صنايع قرار مي گيرند.