طرح انضباط ترافیکی در جاده های گیلان اجرا می شود

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر ساله با شروع فصل تابستان به منظور کنترل و نظارت و ایجاد امنیت برای مسافران تابستانی طرح انضباط ترافیکی توسط پلیس راه استان گیلان با اقتدار در جاده های استان اجرا می شود.

وی اظهارداشت: همه ساله با شروع فصل تابستان و با تعطیلی مدارس، دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی کشور مسافرت ها به شهرهای زیارتی، شمالی و نقاط خوش آب و هوا و دارای جاذبه های طبیعی و گردشگری افزایش چشم گیری پیدا می کند از این نظر استان گیلان نیز به خاطر داشتن سواحل زیبا و طبیعت منحصر به فرد، مقصد اکثر مسافران و گردشگران کشور است.

سرپرست پلیس راه گیلان گفت: با توجه به این شرایط پلیس راه استان برای حفظ انضباط ترافیکی و ایمنی جاده ها اقدامات کنترلی ویژه ای بمنظور کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی به مرحله اجرا در می آورد.

وی با بیان اینکه طرح ویژه ترافیکی تابستان امسال نیز در سرتاسر جاده های استان و با تمرکز خاص بر جاده ها منتهی به سواحل دریا و مناطق تفریحی اجرا می شود، اظهار داشت: بکار گیری تیم های گشت عملیات ویژه با خودرو های نامحسوس از اقدامات ویژه در زمان اجرای طرح تابستانی است.

جمشاد اهداف اجرای طرح تشریح کرد و افزود: افزایش ایمنی و آرامش سفر برای رانندگان و مسافران، برخورد قاطع با تخلفات حادثه ساز و رانندگان متخلف بر اساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و هماهنگی و تعامل با سازمان ها و دستگاه های ذی ربط در امر تسهیل و تسریع در عبور و مرور از اهم اهداف اجرای طرح تابستانی است ضمن اینکه به علت تقارن ماه مبارک رمضان با فصل تابستان و کاهش سفر ها در این ماه مبارک طرح تابستانی در دو مرحله اجرا می شود.

وی با اعلام اینکه مرحله نخست این طرح از اول تیر ماه تا 10 مرداد ماه و مرحله دوم از 10 شهریور ماه تا سوم مهرماه سال 90 به مرحله اجرا در می آید، گفت: برای ماه رمضان نیز طرح ویژه ای در نظر گرفته شده که در زمان خود اجرا می شود.

سرپرست پلیس راه گیلان در ادامه با اشاره به مرگ 200 نفر در تابستان سال گذشته در جاده های استان از تمام رانندگان و مسافران تابستانی خواست با رعایت مقررات و صبر و حوصله در رانندگی از وقوع تصادفات جلوگیری و سفر خاطره انگیزی برای خود و خانواده خود رقم بزنند.

5 کشته و زخمی در 48 ساعت گذشته در گیلان

وی همچنین بیان داشت: بی احتیاطی در رانندگی در 48 ساعت گذشته پنج کشته وزخمی در استان گیلان برجای گذاشت.

جمشاد گفت: اولین حادثه در شهرستان آستانه اشرفیه به وقوع پیوست که در آن یک دستگاه موتورسیکلت به راکبی محمد 22 ساله و به ترک نشینی ناصر 25 ساله به علت سرعت غیرمجاز و عدم استفاده از کلاه ایمنی واژگون و در نتیجه راکب و سرنشین به بیمارستان منتقل که راکب موتورسیکلت در اثر شدت جراحات وارده فوت می کند.

وی افزود: تصادف دوم در بخش رحمت آباد شهرستان رودبار این استان اتفاق افتاد که درآن یک دستگاه موتور سیکلت به راکبی رضا 29 ساله در آزاد راه رشت - قزوین با دو دستگاه خودروی پراید به رانندگی ابراهیم و سید علی اکبر برخورد، که منجر به انتقال راکب موتور سیکلت و راننده پراید به بیمارستان شد، که در نهایت هر دو مجروح بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کردند.

سرپرست پلیس راه گیلان اظهارداشت: حادثه سوم در شهرستان آستانه اشرفیه بوقوع پیوست که در آن یک دستگاه خودروی چری به رانندگی سعید 22 ساله با ولیعهد 58 ساله برخورد ودر نتیجه عابر پیاده بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می کند.