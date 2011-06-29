اتو بخارهای وارداتی غیر استاندارد در استان تهران شناسایی می شوند

مجید مشکین فام در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مطابق بند 13 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و آیین نامه بازرسی و نمونه برداری، سه مدل اتو بخار وارداتی با نام های تجارتی JANOTA، AMEX وSILTER توسط بازرسان و کارشناسان این اداره کل در بازار شناسایی شد.

وی ادامه داد: اقلام یادشده بدون داشتن برچسب مصرف انرژی وارد کشور شده اند که در راستای بازرسی از محل تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات اجرای استاندارد شناسایی شدند.

این مسئول عنوان کرد: در راستای اجرای مفاد تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد، رعایت همه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

ترخیص کالا توسط متقاضی منوط به رعایت کلیه استانداردها است

وی اظهار داشت: ترخیص کالا توسط متقاضی منوط به رعایت کلیه استانداردها، قوانین، مقررات و ضوابط فنی دستگاه های مرتبط با کالاهای وارداتی است.

مشکین فام گفت: در راستای اجرای مفاد تبصره 4 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقرارت موسسه استاندارد، کالاهای وارداتی که مغایر با استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد باشند، ورود آنها به کشور غیر مجاز اعلام می شود.

وی اضافه کرد: همچنین این کالاها از همان بدو ورود درگمرکات به کشور مبدا مرجوع می شوند.

این مسئول ادامه داد: لازم است واردکنندگان قبل از خرید و واردات کالا از مطابقت آن با استانداردهای معتبر ملی یا بین المللی نیز اطمینان حاصل کنند تا دچار ضرر و زیان نشوند.



ابطال پروانه استاندارد یکی از فرآورده های شرکت آزمایش

پروانه استاندارد واحد تولیدی با نام تجارتی آزمایش در فرآورده "آبگرمکن نفتی مخزن دار" ابطال اجباری شد.

همچنین کمیته ای با حضور نمایندگان شرکتهای بازرسی، نمایندگان انجمن مسئولان کنترل کیفیت، کارشناسان ذیربط و رئیس اداره اجرای استاندارد برگزار شد.

این کمیته علائم، با هدف بررسی مستندات شرکت‌های تولیدی علائم مکانیک و خودرو توسط کارشناسان برگزار شده است.

در خاتمه این کمیته پنج فقره صدور اجباری پروانه کاربرد علامت استاندارد برای پنج واحد تولیدی این استان مورد تصویب قرار گرفت.