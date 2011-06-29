به گزارش خبرگزاری مهر، "لوئیس مورنو اوکامبو" دادستان دیوان بین المللی کیفری در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره شرایط لیبی گفت : بر اساس قطعنامه شورای امنیت، دستگیری قذافی وظیفه کشور لیبی است. البته لیبی از دولتهای امضا کننده قرارداد با دیوان بین المللی کیفری نیست، اما عضو سازمان ملل بوده و باید خود را پایبند به قطعنامه نشان دهد.

وی افزود: اولین گزینه این است که حکومت در طرابلس دستور زندانی کردن این دیکتاتور را عملی کند . گروههای داخلی نزدیک به قذافی باید تصمیم بگیرند که او را دستگیر و جنایتها در این کشور را متوقف کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین چیزی واقع گرایانه است، اظهار داشت : این افراد از قذافی تبعیت می کردند چرا که از او می ترسیدند. اما حالا آنها ترس خود را از دست داده اند . انسانهای نزدیک به قذافی بسیار باهوش هستند. آنها می دانند که حکومت قذافی هیچ آینده ای ندارد.

این دادستان افزود : گزینه دوم برای دستگیری قذافی این است که حکومت موقت در این کشور یک عملیات قدرتمندانه را در این راستا به راه اندازد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: آنها امکانات برای این کار را در اختیار دارند، اما ناتو هیچ اجازه ای برای دست زدن به چنین اقدامی از طرف جامعه بین المللی ندارد.

اوکامبو درباره تبعید قذافی به عنوان یک گزینه برای جلوگیری از جنایتها در لیبی اظهار داشت : بله این هم یک تصمیم سیاسی از طرف حکومت است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : بهار عربی حاکمان دیکتاتور در تمام دنیا را به مبارزه طلبیده است. قاعده جدید در دنیای امروز این است که دیگر نمی توان با ارتکاب هر جنایتی در قدرت ماند و یا به قدرت رسید.



اوکامبو گفت : اگر جامعه بین المللی در برخورد با قذافی هماهنگ باشد تاثیرات بزرگی خواهد داشت. قذافی و طرفدارانش می دانند که هیچ راه فراری ندارند. احساس من این است که ما در سه ماه آینده تغییرات در لیبی را خواهیم دید.

