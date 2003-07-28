20 مرداد تئاتر صاحبخانه مي شود

كيومرث مرادي مسوول روابط عمومي هيأت مديره خانه تئاتر در گفتگو با خبرنگار هنري " مهر" گفت: طي تماس تلفني كه با مسوول ساخت وساز خانه تئاترواقع در خيابان صبا گرفته شد مطلع شديم تعميرات خانه تئاتر رو به اتمام است و بيست مرداد خانه تئاتر جديد را به ما تحويل مي دهند وما نيز به محض تحويل گرفتن ساختمان در آن مستقر خواهيم شد.



وي پس از اعلام اين خبر افزود : در جلسه روز شنبه هيأت مديره با حضور آقاي كشوردوست كارشناس مالي خانه تئاتر ، حسابرسي مالياتي سالانه خانه تئاتر انجام شد و فرم آن به منظور ارسال به اداره ثبت مالياتهاي شركتها پرشد.همچنين بحث درجه بندي" قرار داد تيپ" بررسي شد و با در نظر گرفتن نظراصناف مختلف خانه تئاترقرار شد شش درجه به علاوه يك درجه ارشد براي اين قرارداد در نظر گرفته شود و تعريف هر درجه مشخص شود ودرنهايت" قرار داد تيپ" كه توسط صنوف نوشته شده ، براساس آيين نامه جديد كه درآن درجه ها قيد شده، بتواند تعيين كننده قرار داد مالي هر تهيه كننده با اعضاي خانه تئاتر باشد. اين طرح دوباره به هيأت مديره صنوف مختلف خانه تئاتر ارائه شد تا پس از بررسي براي تصويب نهايي به مركز هنرهاي نمايشي ارائه شود.



مسوول روابط عمومي خانه تئاتر در باره ديگر طرحهاي بررسي شده درجلسه هيأت مديره اظهار داشت: مسئله چگونگي تبديل كردن خانه تئاتر از موسسه فرهنگي به سنديكا نيز مورد بررسي قرار گرفت . همچنين بحث تحصن 18 مرداد انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر كه به منظور اعتراض به تخريب" تئاتر نصر" است، مورد بررسي ، تأييد و حمايت قرار گرفت.