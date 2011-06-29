راه اندازی ناوگان اطفای حریق جنگل در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، نایبعلی رحیمی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات منابع طبیعی شهرستان خلخال اظهار داشت: در این راستا بزودی گروهان اطفای حریق جنگل در خلخال راه اندازی خواهد شد.

به گفته وی نیروهای این گروهان با فراگیری آموزشهای تخصصی لازم برای خاموش کردن آتش در جنگل و با استفاده از تجهیزات ویژه در مواقع لازم وارد عمل می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه اردبیل بیش از 63 هزار هکتار جنگل دارد، اضافه کرد: 80 درصد جنگلهای استان اردبیل در شهرستان خلخال است.

وی آتش سوزی را یکی از علل مهم نابودی و خسارت به جنگلها برشمرد و اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این گروهان از میزان این خسارتها در اردبیل کاسته شود.

رحیمی عنوان کرد: در سال گذشته بیش از چهار هکتار از جنگلهای استان اردبیل به دلیل آتش سوزی از بین رفته است.

وی همچنین در این جلسه توجه و اجرای طرحهای حوزه آبخیزداری را در سطح شهرستانهای استان از مهمترین برنامه های این سازمان در سال جاری برشمرد.



