۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

راه اندازی ناوگان اطفای حریق جنگل در استان اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل گفت: برای نخستین بار در کشور ناوگان اطفای حریق جنگلها در این استان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نایبعلی رحیمی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات منابع طبیعی شهرستان خلخال اظهار داشت: در این راستا بزودی گروهان اطفای حریق جنگل در خلخال راه اندازی خواهد شد.

به گفته وی نیروهای این گروهان با فراگیری آموزشهای تخصصی لازم برای خاموش کردن آتش در جنگل و با استفاده از تجهیزات ویژه در مواقع لازم وارد عمل می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه اردبیل بیش از 63 هزار هکتار جنگل دارد، اضافه کرد: 80 درصد جنگلهای استان اردبیل در شهرستان خلخال است.

وی آتش سوزی را یکی از علل مهم نابودی و خسارت به جنگلها برشمرد و اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این گروهان از میزان این خسارتها در اردبیل کاسته شود.

رحیمی عنوان کرد: در سال گذشته بیش از چهار هکتار از جنگلهای استان اردبیل به دلیل آتش سوزی از بین رفته است.

وی همچنین در این جلسه توجه و اجرای طرحهای حوزه آبخیزداری را در سطح شهرستانهای استان از مهمترین برنامه های این سازمان در سال جاری برشمرد.

 

