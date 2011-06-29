شوکه شدن صهیونیستها در پاریس/سناتور فرانسوی اسرائیل را استعمارگر نامید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، یک سناتور فرانسوی در دیدار با اعضای کمیته روابط خارجی و دفاعی کنیست(پارلمان) رژیم صهیونیستی، آنها را استعمارگر خطاب کرد.

بر این اساس سناتور "مونیک سریزر بن گیگا" در دیدار روز گذشته شماری از سناتورهای فرانسه با اعضای این کمیته در پاریس، ضمن انتقاد شدید از رژیم صهیونیستی خواستار پایان محاصره غزه شد.

سخنان این سناتور فرانسوی برای نمایندگان صهیونیست که به ریاست "شائول موفاز" و برای جلب حمایت بیشتر "نیکلا سارکوزی" از سیاستهای رژیم اسرائیل به این کشور رفته بودند، غیرمنتظره بود.

بن گیگا همچنین از شرایط بد اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر قدس انتقاد کرده و به نقل از شاهدان عینی از خشونت و بدرفتاری نظامیان صهیونیست با این اسرا خبر داد، اظهاراتی که خشم موفاز را برانگیخته و وی را به واکنش واداشت.

با این حال رئیس هیئت صهیونیستی با این ادعا که توضیحی دیپلماتیک برای این مسائل وجود دارد، از دادن پاسخی روشن به این سناتور فرانسوی طفره رفت.

گفتنی است مسئله تبادل اسرای فلسطینی با نظامی اسرائیلی، مذاکرات متوقف مانده سازش خاورمیانه و تحولات منطقه از جمله مسائلی بود که در دیدار نمایندگان کنیست با سناتورهای فرانسوی مطرح شد.