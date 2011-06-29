خبرهای ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر رقابتهای تنیس روی میز نوجوانان کشور از امروز در قزوین آغاز شد.

در این مسابقات 124 تنیسور از سراسر کشور تا یازدهم تیرماه با هم رقابت می کنند.

آغاز مسابقات معلولان دختر کشور

رقابتهای ورزشی دانش آموزان معلول کشور در قزوین از امروز اغاز شد.

دختران دانش آموز نابینا و معلولان جسمی حرکتی کشور از روز چهارشنبه رقابتهای خود را در قزوین آغاز کردند.

در این دوره از رقابتها 300 دانش آموزان از 19 استان کشور در رشته های گلبال، شطرنج، شودان، دو و میدانی، تنیس روی میز و بوچیا با هم مسابقه می دهند.

این مسابقات تا یازدهم تیر ماه ادامه دارد.

رقابت دختران بسکتبالیست قزوین در رقابتهای منطقه ای کشور

بسکتبالیست های جوان دختر قزوینی از فردا در مسابقات منطقه ای کشور به مصاف رقیبان می روند.

در این مسابقات تیم بسکتبال قزوین به همراه تیم های مرکزی، کرج و همدان به مدت سه روز در ورزشگاه تختی همدان با هم رقابت می کنند.

انتخاب مربی قزوینی برای تیم ملی سنگنوردی جوانان کشور

با حکم دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور، محمد وهابی مربی سنگنورد استان قزوین به عنوان مربی تیم ملی جوانان و نوجوانان سنگنوردی کشورمعرفی شد.

محمد وهابی سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی سنگنوردی را در کارنامه خود دارد.

صعود کوهنوردان قزوینی به قله خشچال

115 کوهنورد قزوینی به قله خشچال در منطقه ا لموت صعود کردند.

قبادی دبیرهیئت کوهنوردی استان قزوین گفت: این کوهنوردان طی دو روز موفق به صعود به قله چهار هزار و 180 متری خشچال در ارتفاعات البرز مرکزی شدند.



همچنین حضور محسن محمدی نژاد و محسن شفیعی دو سنگنورد استان قزوین در ترکیب نهایی تیم ملی برای شرکت در رقابت های جهانی ایتالیا قطعی شد.

تجلیل از تیرانداز المپیکی قزوین

در مراسمی از ابراهیم برخورداری تیر انداز المپیکی قزوین تقدیر شد.

نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی کشور در این مراسم با تمجید از عملکرد برخورداری در رقابت های جهانی تیراندازی آلمان گفت: تاکنون ورزشکاران کشورمان موفق به کسب پنج سهمیه در رقابتهای المپیک 2012 لندن شده اند که سه مورد از آنها مربوط به رشته تیراندازی است که بیانگر استعداد و توانمندی بالای ورزشکاران ایرانی در این رشته است.

برخورداری در پنجاهمین دوره رقابت های قهرمانی تیراندازی جهان که با حضور دو هزار و 281 ورزشکار از 103 کشور جهان در شهر مونیخ آلمان برگزار شد با ثبت نمره 582 در بخش تپانچه بادی و قرارگرفتن در مکان یازدهم موفق به کسب آخرین سهمیه المپیک 2012 در این رشته ورزشی شد.

در این مراسم استاندار قزوین هم با اهداء لوح سپاس از ورزشکار المپیکی این استان تقدیر کرد.

اردوی دوچرخه سواری در قزوین

اردوی آمادگی تیم دوچرخه سواری جوانان استان برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی کشور از امروز آغاز شد.

رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی جوانان کشور 28 تیرماه در تهران برگزار می شود.

شناگران نونهال قزوینی در کشور جایگاه خوبی دارند

رئیس هیئت شنای استان قزوین گفت: شناگران نونهال استان در رقابتهای کشوری حرف اول را می زنند.

داودی افزود: برگزاری دوره های مختلف استعداد یابی و جذب و پرورش شناگران، این استان را به قطب رشته شنا در کشور تبدیل کرده است.

فوتسال بیمه حدیث به اردبیل می رود

تیم فوتسال بیمه حدیث قزوین فردا در اردبیل به میدان می رود.

در هفته دوازدهم رقلبتهای لیگ فوتسال دسته دوم کشور تیم بیمه حدیث قزوین فردا میهمان سایپای اردبیل است.

مسابقات تنیس روی میز دختران از فردا آغاز می شود

تیم منتخب تنیس روی میز دختران نونهال و نوجوان استان از فردا رقابت های خود را در رقابتهای قهرمان کشور آغاز می کند.

این مسابقات به مدت چهار روز در خانه پینگ پنگ کرمان برگزار می شود.